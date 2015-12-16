澳新经济指标预测--12月17日-12月24日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月14日当周 12月17日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月18日(五) 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 12月 -- 14.6% 企业自身活动指数 -- 32.0% 0000 新西兰Westpac消费者信心调查 第四季 -- -- 12月21日当周 12月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月22日(二) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 11月 -- 47.9 出口(亿新西兰元) -- 38.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差9.63 截至11月的一年 -- 逆差32.4 12月23日(三) 暂无重要经济数据公布。 12月24日(四) 暂无重要经济数据公布。(完)