美国与加拿大经济指标预测--12月17日-12月24日****

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月14日当周
12月17日(四)
1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 赤字1,180 赤字1,097
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月12日当周 27.5 28.2
四周均值(万人) -- 27.075
续请失业金人数(万人) 12月5日当周 222 224.3
1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 正1.5 正1.9
1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.1% +0.6%
12月18日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.0%
央行核心CPI(较前月) 持平 +0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.1%
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 10月 +0.1% -0.1%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 55.9
服务业PMI 56.0 56.1
1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 12月 -- 正3
综合指数 -- 正1
12月21日当周
12月21日(一)
1330 美国全国活动指数 11月 -- 负0.04
12月22日(二)
1330 美国企业获利 第三季修正值 +1.3% -1.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +2.1% +2.1%
最终销售 +3.0% +2.7%
消费者支出 -- +3.0%
GDP平减指数 +1.3% +1.3%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%
1400 美国房屋价格(较前月) 10月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +6.1%
房屋销售指数 -- 226.5
1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 539 536
成屋销售(较前月) +1.6% -3.4%
1500 美国里奇蒙联储综合指数 12月 -- 负3
服务业指数 -- 负1
12月23日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 11月 -- --
房屋开工年率(万户) -- --
1330 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.1%
个人所得(较前月) +0.2% +0.4%
个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.2%
1330 美国耐久财订单 11月 -0.7% +2.9%
扣除运输的耐久财订单 +0.1% +0.5%
扣除国防的耐久财订单 +0.3% +3.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.2% +1.3%
1330 加拿大国内生产总值(GDP) 10月 -- -0.5%
1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 -- -0.5%
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 92.9 91.8
现况指数 104.5 107.0
预期指数 -- 82.0
1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 50 49.5
1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 11月 -- +1.3%
12月24日(四)
暂无重要经济数据公布。(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王丽鑫；审校 李爽)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。