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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 07:12 BJT

****日韩经济指标预测--12月17日-12月24日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值       

    12月14日当周      
    
    12月16日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --       买超731
             外资投资日本股票(亿日圆)                              --     买超1,046
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         11月    逆差4,462   顺差1,115
             出口(较上年同期)                                     -1.5%       -2.1%
             进口(较上年同期)                                     -8.3%      -13.4%
    
    12月17日(四)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)          11月         --         -4.5%
                                (较上月)                           --         -0.6%
    
    12月18日(五)
    暂无重要经济数据公布。 
    
    12月21日当周
    
    12月21日(一)    
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月22日(二)    
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月23日(三) 
    2100 韩国消费者信心指数 　　　　　　　　　　　　　12月　　　　 --　　　　　 106
    
    12月24日(四)
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                 11月         --         -2.4%
             所有家庭支出(较前月)                                  --         -0.7%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  11月         --         -0.1%
             全国整体CPI                                           --         +0.3%
             东京地区核心CPI(较上年同期)              12月         --          持平
             东京地区整体CPI                                       --         +0.2%
    2330 日本求才求职比                               11月         --          1.24
             失业率                                                --          3.1%    
     (完)

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