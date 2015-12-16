日韩经济指标预测--12月17日-12月24日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月14日当周 12月16日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超731 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,046 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差4,462 顺差1,115 出口(较上年同期) -1.5% -2.1% 进口(较上年同期) -8.3% -13.4% 12月17日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- -4.5% (较上月) -- -0.6% 12月18日(五) 暂无重要经济数据公布。 12月21日当周 12月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月22日(二) 暂无重要经济数据公布。 12月23日(三) 2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 106 12月24日(四) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 -- -2.4% 所有家庭支出(较前月) -- -0.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 -- -0.1% 全国整体CPI -- +0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 -- 持平 东京地区整体CPI -- +0.2% 2330 日本求才求职比 11月 -- 1.24 失业率 -- 3.1% (完)