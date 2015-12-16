加拿大股市：连续第二日收涨，美联储升息拉抬矿业股和银行股

路透多伦多12月16日 - 加拿大主要股指周三连续第二天跳涨，银行业走扬，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息；矿业股受到提振，因美联储指称会缓慢地进一步升息，使得金价得以守住升幅。

能源股承压，因美国库存大增，且美联储升息会带动美元走强，使得油价承压。

材料类股上涨3.9%；金融类股涨1.5%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨246.43点，或1.91%，报13,166.00点，十大类股有九大类上涨。

能源类股跌0.6%，Canadian Natural Resources 和Encana Corp 分别下跌2.3%和3.4%，报28.99加元和7.31加元。

“如果投资人想要继续在加拿大玩股票，就要远离大宗商品类股，远离矿业股，只专攻科技、消费类及黄金类股，”M.Y. Capital Management Corp投资组合经理Marcus Xu表示。