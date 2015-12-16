《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月17日

路透香港12月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美 元=7.7499港元 ) 美国股市周三上涨，道琼工业指数 收高224.18点，或1.28%，至17,749.09点；此前美国联邦 储备理事会(美联储/FED)宣布近十年来首次加息，显示对美国经济有信心。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 104.250 0.42 28035 8.079 -1.11 中国铝业 7.850 9.03 14412 2.433 1.39 中国移动 58.060 1.27 158923 89.992 0.55 中国人寿 16.520 1.47 193560 25.606 0.81 中石油 67.690 2.04 41787 5.246 -1.02 中石化 60.980 5.47 56259 4.726 0.77 汇丰控股 39.500 2.76 2406202 61.224 1.87 中电信 46.810 3.58 15749 3.628 0.77 中国联通 12.330 1.31 138727 9.556 0.48 兖州煤业 4.510 1.35 13103 3.495 0.44 华能国际 34.580 0.41 16946 6.700 0.90 南方航空 34.810 0.87 5243 5.395 1.04 东方航空 27.170 1.95 3587 4.211 0.27 中芯国际 5.240 1.75 14321 0.812 0.27 （完） (整理 梁慧仪)