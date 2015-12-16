《香港报摘》--经济日报12月17日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 要闻版头条：
--美国联储局一如预期，上调联邦基金利率0.25厘到0.25至0.5厘区间，为告别超宽松年代踏出重要一步。会后声明称未来收紧货币政策周期将采取＂渐进＂方式，亦形容就业市场情况已有重大改善，并有信心通胀将迈向中期目标2%。
* 其他：
--卓悦 公布，大股东兼主席叶俊亨与配偶锺佩云昨配售公司股份，套现逾3亿港元。
--大和资本指出，受固网及移动数据月费影响，下调中移动 明年每股盈利，将目标价由125港元下调6.4%至117港元，维持＂买入＂评级。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选