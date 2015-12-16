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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 07:38 BJT

《香港报摘》--经济日报12月17日

* 要闻版头条：

--美国联储局一如预期，上调联邦基金利率0.25厘到0.25至0.5厘区间，为告别超宽松年代踏出重要一步。会后声明称未来收紧货币政策周期将采取＂渐进＂方式，亦形容就业市场情况已有重大改善，并有信心通胀将迈向中期目标2%。

* 其他：

--卓悦 公布，大股东兼主席叶俊亨与配偶锺佩云昨配售公司股份，套现逾3亿港元。

--大和资本指出，受固网及移动数据月费影响，下调中移动 明年每股盈利，将目标价由125港元下调6.4%至117港元，维持＂买入＂评级。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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