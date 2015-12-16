《香港报摘》--经济日报12月17日

--美国联储局一如预期，上调联邦基金利率0.25厘到0.25至0.5厘区间，为告别超宽松年代踏出重要一步。会后声明称未来收紧货币政策周期将采取＂渐进＂方式，亦形容就业市场情况已有重大改善，并有信心通胀将迈向中期目标2%。