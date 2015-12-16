《香港报摘》--信报12月17日

--多名基金界及接近监管机构消息人士透露，中港两地证监将于明天（18日）正式批出中港基金互认计划中首批获准跨境销售的基金。消息指出，本港及内地各有不多于五只基金获批。据了解，双边获批的基金涉及额度各200亿元人民币，主要为股票型基金；若运作良好，明年将继续批出其他基金。