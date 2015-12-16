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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 07:41 BJT

《香港报摘》--信报12月17日

* 要闻版头条：

--多名基金界及接近监管机构消息人士透露，中港两地证监将于明天（18日）正式批出中港基金互认计划中首批获准跨境销售的基金。消息指出，本港及内地各有不多于五只基金获批。据了解，双边获批的基金涉及额度各200亿元人民币，主要为股票型基金；若运作良好，明年将继续批出其他基金。

* 其他：

--中环老牌食肆镛记母公司的暂缓清盘令昨届满，镛记创办人甘穗煇次子甘琨礼（二少）一方，昨天下午在法院关门前5分钟，单方面申请延长暂缓令；终审法院首席法官马道立紧急开庭处理，最终驳回申请。清盘程序今天凌晨正式展开。

--南海控股 宣布，连同独立第三方投资公司，以1.75亿美元，收购拥有Crabtree & Evelyn品牌的CE Holdings Limited，该公司会以内部资金及借贷支付。完成交易后，会成为南海控股非全资附属公司。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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