《香港报摘》--信报12月17日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 要闻版头条：
--多名基金界及接近监管机构消息人士透露，中港两地证监将于明天（18日）正式批出中港基金互认计划中首批获准跨境销售的基金。消息指出，本港及内地各有不多于五只基金获批。据了解，双边获批的基金涉及额度各200亿元人民币，主要为股票型基金；若运作良好，明年将继续批出其他基金。
* 其他：
--中环老牌食肆镛记母公司的暂缓清盘令昨届满，镛记创办人甘穗煇次子甘琨礼（二少）一方，昨天下午在法院关门前5分钟，单方面申请延长暂缓令；终审法院首席法官马道立紧急开庭处理，最终驳回申请。清盘程序今天凌晨正式展开。
--南海控股 宣布，连同独立第三方投资公司，以1.75亿美元，收购拥有Crabtree & Evelyn品牌的CE Holdings Limited，该公司会以内部资金及借贷支付。完成交易后，会成为南海控股非全资附属公司。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选