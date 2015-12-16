《香港报摘》--其他报纸重要消息12月17日

* 明报：

--零售吹淡风，潮流品牌亦开拓新的生意路线抵抗寒冬。由本地最大服装品牌之一的I.T 引入、韩国的爆谷雪糕始祖Sweet Monster，于本年7月在港开设首家雪糕店后，本月再于旺角开第二家分店。

--停牌逾一周的高银地产 公告，获大股东潘苏通告知，决定不进行私有化。另公司拟以180亿元人民币出售中国物业权益，股份将继续停牌，以待刊发相关公告。

* 苹果日报：

--贸发局公布今年第四季出口指数为31.4，较上一季跌5.7，连续两季录得跌幅，并为2009年首季出口业遭受金融海啸以来最低水平，反映本港贸易商对未来三至六个月出口表现感到悲观。

* 星岛日报：

--金斯瑞生物科技（上市编号＂1548＂）和新特能源（上市编号＂1799＂）同于今日招股，更分别吸引华润集团和民生银行 第二大股东史玉柱做基础投资者。

* 文汇报：

--香港兴业 公布，附属公司Sathorn Park Co., Ltd昨日与卖方订立买卖协议，收购位于泰国曼谷10块土地，总代价约28.03亿泰铢（折合约6亿港元）。（完）