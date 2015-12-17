《中国报摘》--中国证券报12月17日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平昨发表主旨演讲，强调互联网是人类的共同家园，各国应该共同构建网络空间命运共同体，推动网络空间互联互通、共享共治，为开创人类发展更加美好的未来助力。

* 其他:

--证监会副主席姜洋指出，继续落实好支持西部地区企业首次公开发行审核以及五个少数民族自治区企业挂牌审核服务和有关费用的特殊优惠政策，并考虑将优惠范围扩展到14个集中连片特困地区。鼓励证券交易所、保荐机构加强培育辅导贫困地区有上市前景的企业。

--中国保监会网站发布个人税收优惠型健康保险产品指引框架，以及个人税收优惠型健康保险（万能型）A款、B款、C款示范条款，要求各人身保险公司按照相关规定参照开发个人税收优惠型健康保险产品。

--中国保险行业协会发布报告称，去年中国车险保费收入达到5,516亿元，成为全球第二大车险市场，仅次于美国。

--“十三五”期间，国企改革将成为经济发展的新动力。继国企改革顶层设计方案出台后，十个相关文件有望于近期陆续发布。在处理“僵尸企业”方面也将制定相关配套文件。而在企业层面，包括央企兼并重组、部分重要领域混合所有制等十项改革试点将在明年全面展开，试点企业进一步扩围。

--中国国旅 公告称，公司下属全资子公司中国免税品集团和中国国际旅行社总社拟分别使用自有资金1,350万港元、675万港元，合计占股45%，与国内四家出境游旅行社共同出资4,500万港元在香港投资设立“中国海外旅游投资管理有限公司”。

--博纳影业集团（BONA） 私有化交易中新增包括阿里影业 、腾讯 子公司在内的四位买方成员，预计明年二季度完成。腾讯表示，与博纳影业合作能让腾讯进一步加强在中国娱乐产业的地位。

--上海家化 董事长兼总经理谢文坚表示，公司仍然朝着“2018年120亿元营收”的目标努力，目前尚无调低目标的考虑。除了加强现有品牌的全渠道建设之外，还将积极推动外延式并购。