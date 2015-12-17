《中国报摘》--中国证券报12月17日

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
* 头版头条:
--中国国家主席习近平昨发表主旨演讲，强调互联网是人类的共同家园，各国应该共同构建网络空间命运共同体，推动网络空间互联互通、共享共治，为开创人类发展更加美好的未来助力。
* 其他:
--证监会副主席姜洋指出，继续落实好支持西部地区企业首次公开发行审核以及五个少数民族自治区企业挂牌审核服务和有关费用的特殊优惠政策，并考虑将优惠范围扩展到14个集中连片特困地区。鼓励证券交易所、保荐机构加强培育辅导贫困地区有上市前景的企业。
--中国保监会网站发布个人税收优惠型健康保险产品指引框架，以及个人税收优惠型健康保险（万能型）A款、B款、C款示范条款，要求各人身保险公司按照相关规定参照开发个人税收优惠型健康保险产品。
--中国保险行业协会发布报告称，去年中国车险保费收入达到5,516亿元，成为全球第二大车险市场，仅次于美国。
--“十三五”期间，国企改革将成为经济发展的新动力。继国企改革顶层设计方案出台后，十个相关文件有望于近期陆续发布。在处理“僵尸企业”方面也将制定相关配套文件。而在企业层面，包括央企兼并重组、部分重要领域混合所有制等十项改革试点将在明年全面展开，试点企业进一步扩围。
--中国国旅 公告称，公司下属全资子公司中国免税品集团和中国国际旅行社总社拟分别使用自有资金1,350万港元、675万港元，合计占股45%，与国内四家出境游旅行社共同出资4,500万港元在香港投资设立“中国海外旅游投资管理有限公司”。
--博纳影业集团（BONA） 私有化交易中新增包括阿里影业 、腾讯 子公司在内的四位买方成员，预计明年二季度完成。腾讯表示，与博纳影业合作能让腾讯进一步加强在中国娱乐产业的地位。
--上海家化 董事长兼总经理谢文坚表示，公司仍然朝着“2018年120亿元营收”的目标努力，目前尚无调低目标的考虑。除了加强现有品牌的全渠道建设之外，还将积极推动外延式并购。
--城市传媒 公告，与浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司签订了合作框架协议，共同推进城市民生服务建设。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦；审校 林高丽)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导