日本政经：首相安倍晋三或推迟消费税上调，并再次宣布众议院提前选举

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透东京12月17日 - 有顾问和政界消息人士称，日本首相安倍晋三可能推迟上调消费税，并将使用一年前的制胜之术，要求在明年夏季参议院选举时，一并举行众议院选举。
这将使安倍所属的自民党党内财政保守派感到不安，财务省官员担心日本的巨额公共债务和社会保障成本。日本目前是全球第三大经济体。
但这基本不会让安倍及其助手改变心意，日本政界内部人士称，安倍等人目前是根据政治来制定政策，而不是经济和盘算。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导