《全球汇市》美元上涨，因美联储加息后风险偏好和美债收益率上升

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0881 1.0911 -0.27 -10.05 1.2097
美元/日圆 122.30 122.20 0.08 2.38 119.68
欧元/日圆 133.07 133.33 -0.20 -8.37 144.78
美元/瑞郎 0.9920 0.9899 0.21 -0.21 0.9941
英镑/美元 1.4981 1.4999 -0.12 -3.80 1.5573
美元/加元 1.3786 1.3778 0.06 18.66 1.1618
澳元/美元 0.7207 0.7231 -0.33 -11.77 0.8168
新西兰元/美元 0.6770 0.6793 -0.34 -13.17 0.7797
澳元/日圆 88.140 88.360 -0.25 -9.81 97.750
新西兰元/日圆 82.800 83.010 -0.25 -11.44 93.310
英镑/日圆 183.22 183.29 -0.04 -1.41 186.38
澳元/新西兰元 1.0642 1.0629 0.12 1.65 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王兴亚/陈宗琦；审校 戴素萍/李婷仪/杜明霞)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导