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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 08:13 BJT

《全球汇市》美元上涨，因美联储加息后风险偏好和美债收益率上升

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0881 1.0911 -0.27 -10.05 1.2097

美元/日圆 122.30 122.20 0.08 2.38 119.68

欧元/日圆 133.07 133.33 -0.20 -8.37 144.78

美元/瑞郎 0.9920 0.9899 0.21 -0.21 0.9941

英镑/美元 1.4981 1.4999 -0.12 -3.80 1.5573

美元/加元 1.3786 1.3778 0.06 18.66 1.1618

澳元/美元 0.7207 0.7231 -0.33 -11.77 0.8168

新西兰元/美元 0.6770 0.6793 -0.34 -13.17 0.7797

澳元/日圆 88.140 88.360 -0.25 -9.81 97.750

新西兰元/日圆 82.800 83.010 -0.25 -11.44 93.310

英镑/日圆 183.22 183.29 -0.04 -1.41 186.38

澳元/新西兰元 1.0642 1.0629 0.12 1.65 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王兴亚/陈宗琦；审校 戴素萍/李婷仪/杜明霞)

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