港报社评：习近平捧互联网，未解发展瓶颈--经济日报12月17日

世界互联网大会获中央重视，此因互联网正为稳经济与升级转型带来明显好处。惟互联网本无远弗届，内地终要面对开放门户问题，此与中央力求国家安全的政策，矛盾势日益凸显。

世界互联网大会昨在浙江乌镇揭幕，国家主席习近平在大会开幕式作主题演讲。习近平在百忙中仍亲身赴会，反映中央对互联网发展的极度关注，尤其在当前经济形势下，中央图借助互联网崛起，成经济强力助推器。

事实上，习近平上任后力推市场化，惟遭国企垄断的阻力，互联网正好提供庞大且尚待开发市场空间，让善于灵活走位的民企、特别是中小企，在互联网发掘新商机，并不断茁壮，在市场突围。近年内地网企如雨后春笋大批兴起、网购市场发展蓬勃，显示中央策略已有收成。

中央更图再下一城，借互联网助推经济升级转型。中央今年提出＂互联网+＂，正是要力推互联网与传统产业更深度整合，除提升制造业创新能力，将中国由制造大国升级为制造强国，亦借互联网推动大数据、物联网等创新产业发展，提高服务业附加值。

虽然在中央的有形之手力推下，内地互联网产业在未来几年应可续保可观增长，惟长远而言却难过分乐观。因互联网的本质，与中央政策背后的意图，矛盾恐逐渐浮现。此因习近平在世界互联网大会上强调，各国应尊重中国的＂网络主权＂、要＂依法治网＂保网络秩序，反映中央的互联网政策背后，仍离不开保障国家安全，防范外部势力＂和平演变＂中国，以至保社会安全，防民意民情在网络发酵失控，具体政策仍是将内地与全球互联网作相当程度区隔，筑起坚固的政治防火墙。

然而，互联网本无远弗届，任何人皆可自由取得网上资讯、互联互通，发掘机遇。而内地网企要持续成长，难长期偏安于13亿人的内地市场，尤其内地互联网发展正趋成熟，未来增长速度势趋缓，如内地网购增长便由去年近五成，减速至现时约三成，内地网企迟早要突破内地网络门户、融入全球70亿人的更大市场。

此或预视，内地开放网络的呼声与压力将不断增加，与中央的安全考量矛盾亦势更尖锐，或成内地互联网未来发展的一大瓶颈。

故对中央而言，要全面发挥互联网的力量，就必须思考如何在开放网络与保障安全上谋求更佳平衡点。此实说易行难，却是内地网企以至中国经济攀上国际舞台时，必须跨过的一道坎。（完）

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