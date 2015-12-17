港报社评：＂政党收钱＂该受规范--信报12月17日

立法会议员李卓人和梁国雄去年被揭发，涉嫌违规收受壹传媒集团前主席黎智英捐款，事隔一年多，议员个人利益监察委员会终于完成调查报告，经过投票决定，指控未能成立。委员会之中，民主派和建制派各有三人，三项投票都是三票赞成和三票反对，拉锯状态之下没有达成共识，但按照《议事规则》，身为委员会主席的叶国谦作出关键性表决之时不得投赞成票，终让李卓人和梁国雄毋须接受任何处分。

报告指出，属于工党的李卓人向委员会作供时承认收取黎智英共150万元捐款，但只是代工党收取，强调他并非捐款的受益人，所以没有违规，毋须申报。其中一笔50万元捐款存放于李卓人的个人户口，滚存了接近九个月，李卓人解释是代工党的＂绿色工社种子基金＂收取，事后没有交还利息是因为息口太低，指金额微不足道云云。

至于社民连的梁国雄，收取黎智英两笔共100万元捐款，他承认曾以党主席身份代社民连收取其中50万元，由于他与黎智英较熟悉，所以支票抬头写上他的名字。

简言之，涉嫌违规接受捐款的两名议员皆以＂政党收钱＂，而不是＂个人收钱＂来作为开脱理由，并且得到委员会三位民主派同僚接纳。

姑勿论泛民阵营是否如建制派所言包庇护短，我们在这一件事之上仍然不得不提出一个问题，难道＂政党收钱＂就不存在涉嫌利益输送的弊端？如果有人透过捐款来影响政党运作，左右议员在立法会的投票意向，岂不是构成＂黑金政治＂的不道德交易？众所周知，世界各地对于政党接受捐款都有相关法例监管，大部分国家如英国和日本设有捐款上限，新加坡甚至规定捐款者不可以是外国人。既然如此，为何香港的政党毋须接受法例监管？答案其实很讽刺，因为香港的政党不是真正意义的政党，各党各派仅仅根据《公司条例》或《社团条例》注册而已，党员极其量是＂公司股东＂。政党若以《公司条例》注册，好处是毋须交代资金来源，甚至不必透露党员身份。亦即是说，香港根本没有一套法例监管政党，谁捐了钱，捐多少钱，公开交代或者刻意隐瞒悉随尊便。就以这次黎智英捐款为例，如果不是当初有一位＂壹传媒股民＂将事件公诸于世，钱进了议员的私人户口到底是＂袋住先＂抑或＂袋一世＂，外界根本无从得知。按照梁国雄的讲法：＂我们是不想人知道捐款人的名字，所以我们做了一些处理。＂

倒是梁国雄在此事之上表现得比较坦白，他承认捐款处理得不好，就此道歉，并且建议研究设立政党法，厘清政党收受捐款的规范。

香港现时没有政党法规管，除了秘密捐款容易让人产生钱银轇轕的种种联想之外，同时不利于选民的正确抉择。由于以《公司条例》注册的政党不必透露党员身份，所以刚结束的区议会选举出现了一个怪现象，自称＂独立人士＂的参选者出奇地多，比例高达五分之二，党员隐藏政党背景假装无党无派的做法，难免予人欺骗选民的观感。

设立政党法的倡议，梁国雄不是第一人，为什么多年以来一直没有得到积极反应？也许恰恰是不算政党的政党拥有很大的弹性，有利时就以政党自居，避受规范时则以非真正政党自衞，让理论上负责监察政府的代议菁英，掉过头来不愿意接受监管。举个例子，民建联在去年一个筹款晚会透过拍卖书法和画作，得到一个又一个捧场式的远超所值成交，一夜之间总共筹款接近七千万元。当然，公民党和民主党也有类似的筹款和募捐活动，成绩比较逊色而已。如果本地多了一套政党法，这种活动将会失去原有的便利。

除非大家真心觉得＂政党收钱＂完全没有问题，否则，设立政党法有必要再次深入讨论。（完）

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