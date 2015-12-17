港报社评：立会修订版权条例，期望回归专业理性--明报12月17日

版权修订条例草案已经排入立法会二读，泛民议员虽然以点算法定人数方式拉布拖延，不过，无论议员如何阻延二读和表决，立法会都要处理条例草案。这条草案之良窳，言人人殊，有团体和网民声言二读时将在立法会外集会示威，事态发展滑向民粹政治。这会否发生什么事（例如冲击立法会）已经难以预估，目前只能期望议员与社会从条例的必要性、服膺专业意见和判断体待此事，勿让理性湮没在民粹之中。

本港于版权监管，落后外国10多年。早在2006年，政府已经提出修订版权条例，如是者讨论了接近10年，到现在才梳理出提交立法会审议的条例草案。保护版权滞后，不单与香港作为国际都会的形象不相称，更直接和间接戕害了创意产业的发展。

业界殚精竭虑埋首创作，版权条例未与时俱进，现在传播手段方便快捷又无远弗届，作品可能在极短时间就传遍网络世界，本来的创意无价，却变成创意不值钱或回报小。近年，本港电影等创意产业急速萎缩，部分原因与此有关。另外，相关行业也大受影响，业界透露3年前，本港还有约300间售卖影片光碟的店舖，现在只剩下不足70间，预料过年之后会进一步减少。业界亦表示近年电影亦因为非法串流等操作，损失约三分之一票房。可见，版权监管落后，变相扼杀创意与使一些产业消亡，已经是不争的事实。

政府提出的修订条例草案，就网民的忧虑，已经把戏仿、讽刺、营造滑稽、模仿、评论时事及引用共6类，纳入豁免范围。即是说，草案通过后，也不能规管这6类行为。不过，网民仍不满意，政府以草案在持份者之间已经取得平衡，拒绝再让步，此际团体（包括激进组织）与泛民阵营等介入，事态正如其他议题事务一样，开始泛政治化。部分激进取态立法会议员意图以拉布阻延二读和表决，加上去周立法会示威区发生垃圾桶爆炸事件，事态热度陡地飈升，成为可能导致朝野另一次冲突的焦点。

部分网民，甚至个别议员将修订草案批评得一无是处，一口咬定此乃政府用以箝制言论自由和创作自由。不过，衆声喧哗模糊了真相，扭曲了事实，而在民粹汇聚之际，从专业角度审视条例草案，显得更有必要和更具参考价值。

大律师公会主席谭允芝擅长知识产权法诉讼，她对版权条例修订草案的评价，权威性自不待言。谭允芝接受传媒访问时表示，草案豁免范围较其他国家广阔，例如将讽刺作品和时事评论纳入豁免，认为通过草案对网民保障会比现时更大。她反对部分议员表示要通过所有议员修订，才支持草案的做法；她说因为不同修订，引用自不同来源，未必可以做到适当平衡。至于民主派议员提出采用＂公平使用＂（fair use）原则，谭允芝指出根据美国案例显示，在公平使用底下，讽刺未必列入豁免，网民不会得到更好保障。

谭允芝认为坊间对版权法的讨论有误会，例如一出电影约两个小时，只是截一个图，根本不构成侵权；她指出有律师身分的人却说＂截图都会中招＂，根本就不是那么一回事，完全不正确。她又说草案加入安全港制度，网民更难堕入刑事法网。因此，她认为尽管草案有灰色地带，但是通过草案明显较现时情况好。影视业界人士亦说，回顾40年以来，版权人从来没有滥用《版权条例》控告过任何一个使用者，强调修订并非针对网民，而是对付有组织犯罪集团、把整套电影上载互联网分发牟利的侵权人。

其实，立法会资讯科技界议员莫乃光也有类似谭允芝的意见，认为版权条例修订后，网民将更有保障，应该通过草案。莫乃光是泛民阵营成员，他现在的处境正如财委会审议拨款成立创新及科技局一样，处于网民诉求、议会拉布和事实真相之间；他敢于讲出草案对网民的好处，在现时的政治氛围下，需要很大勇气，期望他继续发挥作用，促使草案通过，避免本港再备受无谓折腾。立法会审议版权条例修订草案，又是一次理性与民粹的对碰，也是回归专业主导的机会，期望理性抬头，草案获得通过。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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