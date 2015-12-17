港报社评：鹬蚌相争，镛记当灾--星岛日报12月17日

见证了本港差不多四分三个世纪盛衰的中环镛记酒家，由于兄弟不和对簿公堂，终于难逃被法庭颁令清盘的命运。无论最后在钱财上谁胜谁负，一家人已经输了亲情、面子和声誉。 本港法庭审理过不少家族不和争权夺利的案件，大至亿万豪门，小至卖食品的街坊老店，都有兄弟姊妹反目的场面；有的是家族掌舵人生前没有立好遗嘱，把资产分配妥当，有的就算立好遗嘱，也有可能受到后人质疑，是否在神智清醒的情况下订立，即使订立遗嘱成立遗产管理基金，由专业人士打理，仍然会有后人不满而兴讼。此中大部分涉及利益分配，再夹杂纠缠不清的家族恩怨。 当中的家族情仇，由于＂剧情丰富＂，在审判过程中与讼各方外扬＂家丑＂，往往成为大众追看和街谈巷议的内容，大家把活生生的人物套入惯看的连续剧情节。这对已故和在生的亲人，以至对与讼人本身名声的伤害，未必是最后金钱得益所能够弥补。 镛记创办人甘穗煇与妻麦少珍育有三子一女，食肆业务主要交由最大两个儿子打理，长子甘健成主要掌厨，次子甘琨礼主要掌店面，因此遗产分配方面两子均得三成半股权，希望家族基业能够获子孙合作无间永续。 可惜，尽管甘老先生分好身家，两兄弟由于经营理念不同，二弟一方取得其他两弟妹的股权，成为拥有公司五成半股权的大股东，兄长感到处处受排挤，意兴阑珊，愿意向二弟出售股权，为股价打起官司，到兄长身故，兄长的两个儿子分别在天后和湾仔另起炉灶，双方就股权价钱到打完今次官司都谈不拢，结果要交由法庭委任临时清盘管理人日后＂主持公道＂。 事态发展到最坏的地步，是清盘人把镛记拆骨出售，来体现其股权价值，再根据拆售收入扣除手续费等开支后，按照股权比例分钱给甘老太和两兄弟，让镛记走进历史。另一个可能是由白武士整体收购镛记，或者由家族中人高价购回全部股权，好处是镛记招牌得以延续，可是在兄弟子孙拆伙后，日后的镛记再不会是以前的镛记了。 镛记在上世纪曾经被列为全球十五大食府，本世纪又获米芝莲评为星级食肆，可是，兄弟不和白热化到闹上法庭后，已遭米芝莲除名，反映食肆质素不若以往，商誉有可能贬值，成为所有股东的损失。 肯定成为案中赢家的，不是甘家中人，而是打官司的双方律师，以及日后担任清盘管理人的会计师行，多了生意多了收入。为了利益，为了权利，甚至可能只为意气，进行鹬蚌相争，结果是渔人得利。只有克服管理矛盾，团结互助，才能够好好保存先祖遗留下来的基业，兼且发扬光大。一家食肆如此，社会又何尝不是一样。（完）