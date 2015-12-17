港报社评：尊重网络主权，构建美好网络时代--文汇报12月17日

以＂互联互通 共享共治--构建网络空间命运共同体＂为主题的第二届世界互联网大会，昨日在浙江乌镇开幕，国家主席习近平在会上发表的主旨演讲备受国际瞩目。习主席在提到推进全球互联网治理体系变革的四项原则时，突出强调应尊重网络主权，反对利用网络技术优势来搞网络霸权主义的做法，充分显示出中国作为世界上最主要互联网大国，在促进世界互联网事业发展中的责任与担当和公允立场。

当今世界已经进入高速发展的互联网时代，中国以其拥有的6.7亿网民、413万多家网站，跃居为世界最主要互联网大国，在推动全球互联网发展中发挥着中流砥柱的关键作用。以浙江乌镇为永久会址的世界互联网大会，则是体现这一巨大作用的重要平台。习近平主席昨天在主旨演讲中，提出了推进全球互联网治理体系变革的四大原则、构建网络空间命运共同体的五点主张。其中四大原则之首，就是要尊重网络主权。习主席指出：＂《联合国宪章》确立的主权平等原则是当代国际关系的基本准则，覆盖国与国交往各个领域，其原则和精神也应该适用于网络空间。我们应该尊重各国自主选择网络发展道路、网络管理模式、互联网公共政策和平等参与国际网络空间治理的权利，不搞网络霸权，不干涉他国内政，不从事、纵容或支持危害他国国家安全的网络活动。＂

目前，世界上有个别国家依仗自己的超强地位以及在互联网领域上所拥有的绝对优势，推行网络霸权主义，他们不尊重各国在网络事业发展方面的主权，把本应可以为人类的进步和发展发挥更大作用的网络空间，变成干预别国内政甚至是颠覆别国政权的工具和国际政治角力的战场，这种做法严重影响到其他国家的和谐与稳定，也无助于解决互联网事业进一步发展所面临的种种问题。事实上，正如习主席所指出的那样，由于现时互联网领域发展不平衡、规则不健全、秩序不合理等问题日益凸显，不同国家和地区信息鸿沟不断拉大，世界范围内侵害个人隐私、侵犯知识产权、网络犯罪等时有发生，网络监听、网络攻击、网络恐怖主义活动等成为全球公害。国际社会只有在充分尊重网络主权的基础上，加强对话合作，推动互联网全球治理体系变革，才能共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间，建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系，让互联网更好地造福人类。

本届世界互联网大会正是以这样的宗旨，聚合世界各国领袖和精英，一方面再次向世界传递中国之声，展现了中国实力、中国自信和中国魅力；另方面，也体现出世界各国共同携手，加强合作，构建互联网共同体的决心和力量。可以预料，随着各国在平等互利基础上的合作不断加强，全球互联网事业将不断有新的发展和突破。（完）

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