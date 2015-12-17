《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月17日

*工商时报：

--原订12月下旬登场的两岸货贸第13轮正式谈判，突然传出临时喊停，因双方对降税议题与产业调适期继续密切沟通，但认知距离颇大，虽然陆委会与经济部皆表示，仍努力安排谈判时间，若双方沟通零进展，年底货贸谈判不排除暂缓。

--劳动部昨日公布最新无薪假统计，截至12月15日止，全台共4,377人实施无薪假，较11月底少1,060人，减幅约两成，但是在大量解雇人数方面，10月攀升到1,657人，较9月的606人或是去年10月的579人，均超过甚多。

--公股行库先后接获金管会、财政部发文，要求必须在今年底、明年初提出完整的分行裁并评估、执行计画，并且据此估算出工作内容将调整的员工人数，在两大主管部会双双紧密盯场下，预计大型行库的分行整并潮将于明年大规模来袭。

*经济日报：

--金管会将大幅松绑现行的不动产放款限制，将把海外购置住宅、建筑及厂房贷款，从银行法限制中排除，估计最快年底前松绑。为避免银行放款过度集中不动产，银行法72条之2规定，〞银行办理住宅及企业建筑放款总额〞占存款总余额及金融债券发行额的比率，不得超过30%。目前多家的大型银行几乎在30%的天花板边缘徘回，抑制不动产放款能量。

--台北市地价及标准地价评议委员会昨日评定，三年调整一次的公告地价平均涨幅高达30.38%，是22年调涨幅度最高的一次。调涨后，北市自用住宅地价税，平均每户约增加1,100台币，另地上权宅地租，住宅、商办租金都将连动上涨，台北居将更为不易。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。