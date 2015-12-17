《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月17日

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
*工商时报：
--原订12月下旬登场的两岸货贸第13轮正式谈判，突然传出临时喊停，因双方对降税议题与产业调适期继续密切沟通，但认知距离颇大，虽然陆委会与经济部皆表示，仍努力安排谈判时间，若双方沟通零进展，年底货贸谈判不排除暂缓。
--劳动部昨日公布最新无薪假统计，截至12月15日止，全台共4,377人实施无薪假，较11月底少1,060人，减幅约两成，但是在大量解雇人数方面，10月攀升到1,657人，较9月的606人或是去年10月的579人，均超过甚多。
--公股行库先后接获金管会、财政部发文，要求必须在今年底、明年初提出完整的分行裁并评估、执行计画，并且据此估算出工作内容将调整的员工人数，在两大主管部会双双紧密盯场下，预计大型行库的分行整并潮将于明年大规模来袭。
*经济日报：
--金管会将大幅松绑现行的不动产放款限制，将把海外购置住宅、建筑及厂房贷款，从银行法限制中排除，估计最快年底前松绑。为避免银行放款过度集中不动产，银行法72条之2规定，〞银行办理住宅及企业建筑放款总额〞占存款总余额及金融债券发行额的比率，不得超过30%。目前多家的大型银行几乎在30%的天花板边缘徘回，抑制不动产放款能量。
--台北市地价及标准地价评议委员会昨日评定，三年调整一次的公告地价平均涨幅高达30.38%，是22年调涨幅度最高的一次。调涨后，北市自用住宅地价税，平均每户约增加1,100台币，另地上权宅地租，住宅、商办租金都将连动上涨，台北居将更为不易。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导