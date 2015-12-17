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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 08:22 BJT

《中国重要政经日程》--12月17日

==========================今日重要政经日程==========================

12月17日（周四）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。

*--国务委员王勇于12月16日至20日赴泰国出席中泰铁路合作项目启动仪式，并同泰国副总理颂奇共同主持召开中泰经贸联委会第四次会议。

=========================近期重要政经日程==========================

12月20日（周日）

--2015中国对冲基金年会在上海召开

12月30日（周三）

---第十六届学习型中国-世纪成功论坛在北京举行

2016年1月8日（周五）

--中关村互联网金融论坛暨第三届普惠金融论坛在北京举行

--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)

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