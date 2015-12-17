《香港重要政经日程》--12月17日-12月29日

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
================== 今日重要政经消息=================
12月17日（周四）
-- 公布9-11月失业率。
-- 网龙 公布第三季业绩。
--14:00 平安保险 临时股东大会。
================== 近期重要政经消息=================
12月18日（周五）
-- 义合控股 首日挂牌。
-- 中国粗粮王 公布中期业绩。
-- 国际家居零售 公布中期业绩。
--11:00 华瀚生物制药 股东周年大会。
--11:00 京维集团 股东周年大会。
--11:00 中国金融国际 股东周年大会。
12月21日（周一）
-- 恒石基业 首日挂牌。
-- 公布11月份消费物价指数。
-- 华人置业 召开董事会考虑派发特别股息。
12月23日（周二）
-- 中盈盛达融资担保 首日挂牌。
-- 郑州银行 首日挂牌。
-- 星谦化工 公布年度业绩。
-- 奥思集团 公布年度业绩。
12月24日（周四）
-- TCL通讯科技 股东特别大会。
-- 港股半日市。
-- 沪股通暂停。
--10:00 比亚迪电子 在中国举行股东特别大会。
12月25日（周五）
-- 圣诞节假期休市。
-- 沪股通暂停。
12月28日（周一）
-- 公布11月份进出口数字。
-- 天喔国际 股东特别大会。
12月29日（周二）
-- 承达集团 首日挂牌。
--11:00 阿里影业 股东特别大会。
--14:00 金鹰商贸 股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导