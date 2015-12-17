《中国报摘》--其他报纸重要消息12月17日

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
**上海证券报**
--康得新 拟定向增发募资不超过48亿元人民币，用于丰富公司产品线及打造互联网+3D智能显示产业生态链。
**证券时报**
--复星医药 称，子公司复星医院投资与青岛实业投资拟合资成立齐鲁医院投资管理公司，新公司注册资本8亿元，复星医药以现金4亿元出资。
**第一财经日报**
--上海市发改委联合上海财政局发布关于开展分布式光伏“阳光贷”的通知，解决分布式光伏的贷款问题。新政确定给予符合要求的投资方70%的贷款，企业可用设备抵押和收益权质押。
**21世纪经济报 道**
--中国平安 旗下陆金所董事长计葵生表示，目前陆金所估值为180亿美元，计划最快于明年下半年启动在香港上市。陆金所正在进行B轮融资，募集资金约9-10亿美元，可能于明年初完成。
**人民日报**
--联想控股 旗下的水果全产业链企业佳沃集团与水果供应链企业鑫荣懋集团，昨正式宣布战略合并，联手打造有全球影响力的水果企业。合并后的佳沃鑫荣懋整体销售规模将达50亿元，成为中国最大的水果公司。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导