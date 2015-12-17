《中国报摘》--其他报纸重要消息12月17日

**上海证券报**

--康得新 拟定向增发募资不超过48亿元人民币，用于丰富公司产品线及打造互联网+3D智能显示产业生态链。

**证券时报**

--复星医药 称，子公司复星医院投资与青岛实业投资拟合资成立齐鲁医院投资管理公司，新公司注册资本8亿元，复星医药以现金4亿元出资。

**第一财经日报**

--上海市发改委联合上海财政局发布关于开展分布式光伏“阳光贷”的通知，解决分布式光伏的贷款问题。新政确定给予符合要求的投资方70%的贷款，企业可用设备抵押和收益权质押。

**21世纪经济报 道**

--中国平安 旗下陆金所董事长计葵生表示，目前陆金所估值为180亿美元，计划最快于明年下半年启动在香港上市。陆金所正在进行B轮融资，募集资金约9-10亿美元，可能于明年初完成。

**人民日报**

--联想控股 旗下的水果全产业链企业佳沃集团与水果供应链企业鑫荣懋集团，昨正式宣布战略合并，联手打造有全球影响力的水果企业。合并后的佳沃鑫荣懋整体销售规模将达50亿元，成为中国最大的水果公司。(完)