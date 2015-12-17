中国个股：城市传媒与蚂蚁金服牵手合作，致力推进青岛市级政务民生服务

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透上海12月17日 - 中国城市传媒 周四公告称，其与浙江蚂蚁小微金融服务集团公司近日签署战略合作框架协议，双方将围绕拓展青岛市级政务民生服务、以及就文化、教育、旅游、交通、医疗、体育、养老、家政、物流、社区电商等垂直业务等方面开展紧密合作。
公告指出，该框架协议协双方合法签署之日起生效，合作期限为一年。
城市传媒称，与蚂蚁金服的协同合作，将有助于加快公司在新媒体开发、移动支付体系建设、数字文化社区建设等方面业务的拓展，有助于公司充分发挥行业优势、区域优势，结合移动互联网等新型技术工具，推动公司的转型发展，进一步提升公司的竞争力。
蚂蚁金服是电子商务巨头阿里巴巴 的关联企业，正式成立于2014年10月，专注于服务小微企业与普通消费者。
此外，双方还将在街道和社区民生服务、宣传推广、支付宝支付合作等领域展开合作。
城市传媒周三收报18.68元，最近一个月下跌3.46%。（完） (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导