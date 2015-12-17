金砖国家：12月16日股汇市收盘纵览

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透12月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月16日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高1.4%，至790.34点。
中国股市：沪综指小幅收涨，石油石化板块走强力保指数勉强收红
中国汇市：人民币大跌百点续刷新四年半低点，短期料仍整体偏弱
香港股市：恒指终结九日跌势跳涨2%，得益于能源股上扬
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巴西汇市：雷亚尔触及两个月低点后收复部分失地，此前巴西评级再遭下调，降至垃圾级，但许多交易商对此已有准备。雷亚尔兑美元 收报3.9227/47，上日收盘报3.8744/65。
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收涨0.32%，至45,015.845点。
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南非股汇市：金融市场周三因国定假期休市，周四恢复交易。
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印度股市：连续第三日收涨，盘中上涨近1%，因投资者感觉目前为止市场已消化对美联储升息的预期。指标BSE指数 收高0.69%至25,494.37点，NSE指数 收高0.65%至7,750.90点。
印度汇市：卢比兑美元 升至近一周高位66.73/66.74，创下11月13日来单日最高涨幅，在投资者等候美联储决议出炉前，追随地区股市涨势；上日收报66.92/66.93。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收高0.17%至785.020点，MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.33%至416.94点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.65%至70.396，卢布兑欧元 贬值0.54%至76.830。(完) (编译 陈宗琦；审校 王兴亚)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导