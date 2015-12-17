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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 09:07 BJT

金砖国家：12月16日股汇市收盘纵览

路透12月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月16日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高1.4%，至790.34点。

中国股市：沪综指小幅收涨，石油石化板块走强力保指数勉强收红

中国汇市：人民币大跌百点续刷新四年半低点，短期料仍整体偏弱

香港股市：恒指终结九日跌势跳涨2%，得益于能源股上扬

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巴西汇市：雷亚尔触及两个月低点后收复部分失地，此前巴西评级再遭下调，降至垃圾级，但许多交易商对此已有准备。雷亚尔兑美元 收报3.9227/47，上日收盘报3.8744/65。

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收涨0.32%，至45,015.845点。

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南非股汇市：金融市场周三因国定假期休市，周四恢复交易。

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印度股市：连续第三日收涨，盘中上涨近1%，因投资者感觉目前为止市场已消化对美联储升息的预期。指标BSE指数 收高0.69%至25,494.37点，NSE指数 收高0.65%至7,750.90点。

印度汇市：卢比兑美元 升至近一周高位66.73/66.74，创下11月13日来单日最高涨幅，在投资者等候美联储决议出炉前，追随地区股市涨势；上日收报66.92/66.93。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收高0.17%至785.020点，MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.33%至416.94点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.65%至70.396，卢布兑欧元 贬值0.54%至76.830。(完) (编译 陈宗琦；审校 王兴亚)

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