表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者继续买超海外债券

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透东京12月17日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至12月12日当周，外资转为卖超日本股票。
外资12月12日止当周在日本股市卖超4,880亿日圆，前一周为买超1,046亿日圆。
日本投资人最近一周买超海外债券3,194亿日圆，前一周为买超813亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
12月 6日-12月12日 -488.0 +384.5 +2,230.4
11月29日-12月 5日 +104.6 +179.6 -354.4r
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
12月 6日-12月12日 +21.8 +319.4 +62.6
11月29日-12月 5日 +234.6 +81.3r -110.7
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
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(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导