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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 08:46 BJT

表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京12月17日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至12月12日当周，外资转为卖超日本股票。

外资12月12日止当周在日本股市卖超4,880亿日圆，前一周为买超1,046亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券3,194亿日圆，前一周为买超813亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

12月 6日-12月12日 -488.0 +384.5 +2,230.4

11月29日-12月 5日 +104.6 +179.6 -354.4r

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

12月 6日-12月12日 +21.8 +319.4 +62.6

11月29日-12月 5日 +234.6 +81.3r -110.7

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选

link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选

link.reuters.com/tyk43s

(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)

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