更新版 1-香港金融：香港跟随美国加息25个基点，官员料资本将缓慢流出

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
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路透香港12月17日 - 美国终于揭开加息序幕，香港周四即跟随将贴现窗基本利率上调25个基点至0.75%，为七年来首次调整基本利率。金管局总裁陈德霖指出，加息后资金有可能流出香港，但相信只会缓慢进行；而香港有逾万亿港元的货币基础作缓冲，料未来香港银行同业市场拆息的上升，可能是渐进的过程。
此外，财政司司长曾俊华表示，香港经济基础良好，金融体系成熟，有能力应付大量的资金进出。政府会密切留意外围环境变化，尽力维持本港经济、金融及就业稳定。
＂美国加息，新兴市场货币会受一定压力，不排除资金会流出，这情况在2013年曾发生过，风险不容忽视。＂曾俊华称。
他并呼吁市民要留意加息对资产市场波动加剧的风险，投资者应要量力而为。
加息后，港元兑美元汇率 今早曾低见7.7512，亚洲交易时段最高曾见7.75的强方兑换保证水平。
陈德霖今早会见传媒时表示，美元加息会令过去七年流入港元的1,300亿美元等值资金开始逐渐流走，但香港有接近1.6万亿港元的货币基础作为缓冲，故预期香港银行同业市场拆息的上升，亦很可能是一个渐进的过程。
他表示，港元流走速度将视乎美元加息步伐和港元之间的利息差距，假如美元加息较预期快，港元资金的流走和利率上升的速度亦会加快。
＂当然香港银行存贷利率会因银行同业息变化而调整，但拆息是一个重要因素，而非唯一影响银行存贷利息的因素。如拆息没有大升，银行亦可能因为本身资金成本和风险胃纳变化而调高利息。＂他说。
**对资产价值调整作好准备**
陈德霖并指出，在货币发行局机制下，港元流出是透过港元汇率触及弱方兑换保证的7.85时，金管局会以此汇价沽出美元买入港元。港元对上一次触及弱方兑换保证已是2005年5月。
＂港元触及弱方兑换保证是港元随美元利息正常化的必经阶段，亦是联系汇率设计的自动调节机制。＂他说，虽然现时市场资金流出港元不会太急速，但市民要为港元利息上升及资产市场可能作出调整作准备，小心管理好信贷和相关风险。
多年来的超低利率，是推动香港住宅自2009年以来连年上升，并屡创新高的其中一个原因。但在升息预期，加上今年7月中港股市大幅下调等因素影响下，第四季住宅楼价已转升为跌。虽然全年楼价仍有望上升，但分析师普遍预期2016的楼价将进一步下调。
国际物业顾问--莱坊表示，利率上调对本港房地产市场的影响有限。由于加息幅度轻微，预料将不会显着影响住宅买家的每月按揭供款。
＂楼市调整周期约二至三年。利息、住宅供应估计高峰期在2017、2018出现。假如经济逆转或外围情况转差，到时对楼市影响较大。＂莱坊估价及谘询部主管林浩文表示。
东亚银行 首席经济师邓世安称，资金流出将令楼市缓和，但同时亦可能打击消费信心，因此预计明年本港经济表现或转差。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。
香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，因此港元利率通常跟随美元利率走势。金管局对上一次调整基本利率是于2008年12月17日，当时贴现窗基本利率由1.5%下调100个基点至0.5%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有