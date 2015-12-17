EIA库存周报：美国上周原油库存意外上升，因进口大增

路透纽约12月16日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存意外上升，因美国墨西哥湾区进口数量强劲。

12月11日止当周，美国原油库存 增加480万桶，分析师们原本预期为减少140万桶。

美国原油日进口量 增加29.1万桶至787万桶，为一年来最高水准，受美国墨西哥湾地区数量大增的推升。

部分市场参与者对此感到意外。由于年底节税因素，通常库存在此时是下降的。

“这个数据肯定是利空，因目前原油库存处于同期纪录水平，仅略低于历史高点。”能源顾问公司Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis说。

Jarvis指出，美联储升息应可支撑强势美元，所以“能源价格将继续承受压力。”

库存数据公布后，交易员立刻卖出美国原油期货 ，20分钟后，价格下跌将近2.4%。

EIA称，俄克拉荷马州库欣的原油库存 增加60.7万桶至6,010万桶，仅比纪录高点少220万桶。

炼厂日加工原油量 减少4.1万桶，炼厂产能利用率 下降1.2个百分点。

汽油库存 增加170万桶，路透调查访问的分析师预期为增加200万桶。