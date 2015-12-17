澳新经济：对于澳洲和新西兰而言，美联储升息有利也有弊

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
澳元和新西兰元本季已强劲反弹，脱离六年多低位。
新西兰元兑美元 上涨近6%，逼近0.68美元，新西兰央行总裁惠勒对此颇有微词，上周表示新西兰元反弹无益，“进一步贬值将是适宜的”。
但投资者对他的这番讲话不以为意，认为新西兰12月10日降息将是本轮宽松周期的最后一次行动，从而买进新西兰元。
同样地，澳元兑美元 本季也已上涨约3%，目前站在0.72美元之上，脱离9月所及略低于0.69美元的低位。
这意味着澳洲央行和新西兰央行最终可能需要采取进一步的政策行动来压低本币，并帮助抵消铁矿石和乳制品等商品价格暴跌的影响。
至少，两国央行可能会被迫将利率维持在纪录低位更长时间。
新西兰2.5%的官方指标利率，仍是发达国家之中最高的，澳洲指标利率也相去不远，为2.0%--在许多国家利率接近零水准、甚至为负值的情况下，这样的利率水平极具吸引力。
澳洲央行总裁史蒂文斯指出，外资对澳洲资产的需求依然旺盛。
“美联储开始利率正常化后，这种情况可能将改变--我不清楚--但目前为止，许多海外投资者对这些资产的需求仍然热络，”他本周稍早接受报纸采访时称。
史蒂文斯仍希望澳元将跟随大宗商品继续下跌。(完) (编译 张明钧/许娜；审校 王颖/戴素萍)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导