澳新经济：对于澳洲和新西兰而言，美联储升息有利也有弊

澳元和新西兰元本季已强劲反弹，脱离六年多低位。

新西兰元兑美元 上涨近6%，逼近0.68美元，新西兰央行总裁惠勒对此颇有微词，上周表示新西兰元反弹无益，“进一步贬值将是适宜的”。

但投资者对他的这番讲话不以为意，认为新西兰12月10日降息将是本轮宽松周期的最后一次行动，从而买进新西兰元。

同样地，澳元兑美元 本季也已上涨约3%，目前站在0.72美元之上，脱离9月所及略低于0.69美元的低位。

这意味着澳洲央行和新西兰央行最终可能需要采取进一步的政策行动来压低本币，并帮助抵消铁矿石和乳制品等商品价格暴跌的影响。

至少，两国央行可能会被迫将利率维持在纪录低位更长时间。

新西兰2.5%的官方指标利率，仍是发达国家之中最高的，澳洲指标利率也相去不远，为2.0%--在许多国家利率接近零水准、甚至为负值的情况下，这样的利率水平极具吸引力。

澳洲央行总裁史蒂文斯指出，外资对澳洲资产的需求依然旺盛。

“美联储开始利率正常化后，这种情况可能将改变--我不清楚--但目前为止，许多海外投资者对这些资产的需求仍然热络，”他本周稍早接受报纸采访时称。