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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 09:02 BJT

《汇市简讯》美联储宣布升息时与之后，美元/日圆波动加剧但基本偏多

0032 GMT
    
    * 美联储升息消息传出时与之后，市场波动加剧，但美元/日圆基本
偏多
    * 初步涨至122.30，之后落至121.38，接着反弹至122.43
    * 亚洲盘续涨至122.52，美债收益率日内略为上涨，但之后脱离高点
    * 美元/日圆再度上涨，之前部分多单或将出脱
    * 123上方有期权到期的沉重压力，123.00-50即将到期权规模达18.1
8亿美元
    * 技术线图支撑--一目均衡基准线在122.06，一目均衡转换线位于12
1.91，100-200移动均线在121.58-60之间 
    (完)
      
      
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    全部现汇报价             

 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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