《汇市简讯》美联储宣布升息时与之后，美元/日圆波动加剧但基本偏多

0032 GMT * 美联储升息消息传出时与之后，市场波动加剧，但美元/日圆基本 偏多 * 初步涨至122.30，之后落至121.38，接着反弹至122.43 * 亚洲盘续涨至122.52，美债收益率日内略为上涨，但之后脱离高点 * 美元/日圆再度上涨，之前部分多单或将出脱 * 123上方有期权到期的沉重压力，123.00-50即将到期权规模达18.1 8亿美元 * 技术线图支撑--一目均衡基准线在122.06，一目均衡转换线位于12 1.91，100-200移动均线在121.58-60之间 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)