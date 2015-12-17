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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 09:00 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月17日-12月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月17日(四)

台北--台湾央行召开第四季理监事会议(0800)。

布达佩斯--匈牙利央行官员Barnabas Virag就央行最新季度通胀报告的细节举行记者会(0900)。

巴西利亚--巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)及其他成员将举行年底会议(1100)。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1900)。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。

雅加达--印尼央行召开理事会会议。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。

12月18日(五)

布拉格--捷克央行将公布最新银行业压力测试报告(0900)。

利马--秘鲁央行公布修正后经济预测。

巴西利亚--巴西财长莱维(Joaquim Levy)计划举行年底媒体早餐会(0900)。

12月21日(一)

圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告(1400)。

12月22日(二)

安卡拉--土耳其央行召开月度货币政策委员会会议。

12月23日(三)

巴西利亚--巴西央行将公布未来两年经济增长和通胀预测。在季度报告中，央行并将提供更多未来货币政策举措指引(1030)。

12月24日(四)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校　戴素萍)

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