《新兴市场重要经济事件预告》--12月17日-12月24日

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月17日(四)
台北--台湾央行召开第四季理监事会议(0800)。
布达佩斯--匈牙利央行官员Barnabas Virag就央行最新季度通胀报告的细节举行记者会(0900)。
巴西利亚--巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)及其他成员将举行年底会议(1100)。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1900)。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。
雅加达--印尼央行召开理事会会议。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。
12月18日(五)
布拉格--捷克央行将公布最新银行业压力测试报告(0900)。
利马--秘鲁央行公布修正后经济预测。
巴西利亚--巴西财长莱维(Joaquim Levy)计划举行年底媒体早餐会(0900)。
12月21日(一)
圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告(1400)。
12月22日(二)
安卡拉--土耳其央行召开月度货币政策委员会会议。
12月23日(三)
巴西利亚--巴西央行将公布未来两年经济增长和通胀预测。在季度报告中，央行并将提供更多未来货币政策举措指引(1030)。
12月24日(四)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导