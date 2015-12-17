全球金市：金价下跌走势震荡，美联储升息余波未歇

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
虽然美联储的决定消除了金价的不确定因素，但目前市场关注点已转移至美联储未来升息的步伐上。
0037GMT，现货金 跌0.2%至每盎司1,070.70美元。金价在美联储周三宣布政策决定之前就已经上涨，并在声明公布之后守住大部分涨幅，周三收高1.2%。
美国期金 跌0.6%至1,070.50美元，上日涨1.4%。
“数月以来，金价对货币政策可感觉到的变化超级敏感，”汇丰分析师James Steel说。“升息可能会最终清除金市的不确定性。”
他说，美联储的决定使黄金倾向于走高，主要是有空头回补买盘，但只是温和走高。
路透调查显示，华尔街大型投行预计美联储下次将在明年第一季度升息。
美联储官员的利率预估略高于很多人的预期，这种差距可能会使金价受到打击，因为投资者的看法开始向美联储靠拢。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/王颖；审校 王丽鑫/徐文焰)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导