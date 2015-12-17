全球金市：金价下跌走势震荡，美联储升息余波未歇

虽然美联储的决定消除了金价的不确定因素，但目前市场关注点已转移至美联储未来升息的步伐上。

0037GMT，现货金 跌0.2%至每盎司1,070.70美元。金价在美联储周三宣布政策决定之前就已经上涨，并在声明公布之后守住大部分涨幅，周三收高1.2%。

美国期金 跌0.6%至1,070.50美元，上日涨1.4%。

“数月以来，金价对货币政策可感觉到的变化超级敏感，”汇丰分析师James Steel说。“升息可能会最终清除金市的不确定性。”

他说，美联储的决定使黄金倾向于走高，主要是有空头回补买盘，但只是温和走高。

路透调查显示，华尔街大型投行预计美联储下次将在明年第一季度升息。

美联储官员的利率预估略高于很多人的预期，这种差距可能会使金价受到打击，因为投资者的看法开始向美联储靠拢。(完)

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