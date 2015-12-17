中国个股：分众传媒借壳七喜控股获证监会核准，交易价值逾400亿元

路透上海12月17日 - 中国七喜控股 周四早晨公告显示，分众传媒借壳七喜控股的方案已获中国证监会核准。这意味着这项交易价值超过400亿元人民币的超级并购案向着交易成功迈出关键的一步。

据七喜控股披露的重组方案，七喜控股以目前所有的资产与负债与分众传媒100%股权的等值部分进行置换，拟置出资产作价8.8亿元，拟置入资产作价457亿元，差额部分由七喜控股发行股份及支付现金向分众传媒全体股东购买。

七喜控股将向分众传媒股东之一FMCH支付现金49.3亿元，向其余股东发行38亿1,355.64 万股，每股发行价10.46元。同时七喜控股还向不超过10名特定对象定向增发股份募集配套资金，总额不超过50亿元，用于支付现金对价和中介费用等，发行底价为每股11.38元。

交易完成后，上市公司的实际控制人将是分众传媒的创始人江南春，其间接持有上市公司24.77%股份，为第一大股东。

分众传媒原海外母公司FMHL在2005年7月在美国纳斯达克上市，2013年实现退市，退市时公司估值为37亿美元。在分众传媒的股东中，包括中信资本、复星国际 、凯雷 、光大控股 等知名机构的旗下公司。此前分众传媒计划借壳宏达新材 ，之后宏达新材因信息披露违规被证监会调查而不得不放弃该方案。