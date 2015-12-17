中国个股：分众传媒借壳七喜控股获证监会核准，交易价值逾400亿元

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透上海12月17日 - 中国七喜控股 周四早晨公告显示，分众传媒借壳七喜控股的方案已获中国证监会核准。这意味着这项交易价值超过400亿元人民币的超级并购案向着交易成功迈出关键的一步。
据七喜控股披露的重组方案，七喜控股以目前所有的资产与负债与分众传媒100%股权的等值部分进行置换，拟置出资产作价8.8亿元，拟置入资产作价457亿元，差额部分由七喜控股发行股份及支付现金向分众传媒全体股东购买。
七喜控股将向分众传媒股东之一FMCH支付现金49.3亿元，向其余股东发行38亿1,355.64 万股，每股发行价10.46元。同时七喜控股还向不超过10名特定对象定向增发股份募集配套资金，总额不超过50亿元，用于支付现金对价和中介费用等，发行底价为每股11.38元。
交易完成后，上市公司的实际控制人将是分众传媒的创始人江南春，其间接持有上市公司24.77%股份，为第一大股东。
分众传媒原海外母公司FMHL在2005年7月在美国纳斯达克上市，2013年实现退市，退市时公司估值为37亿美元。在分众传媒的股东中，包括中信资本、复星国际 、凯雷 、光大控股 等知名机构的旗下公司。此前分众传媒计划借壳宏达新材 ，之后宏达新材因信息披露违规被证监会调查而不得不放弃该方案。
七喜控股周四收报45.59元，过去一个月累计上涨17.8%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导