《汇市简讯》美元/韩元早盘持坚，追随主要货币走势

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
0050GMT
* 美元/韩元早盘持坚，对美联储升息决议后出现的韩元卖压不以为意
* 美元/韩元开盘报1,175.5，目前在1,173.5-1,177.3区间交投，最新报1,177.3
* 亚洲时段交易持续震荡，美联储决议料需数日消化
* 许多人原本期望“传言兴起时买入(美元)/事实公布后卖出”的结果，但期望落空
* 美元指数周四上涨0.8%，纽约市场周三仅收涨0.2%
* 市场有充分理由保持观望--或有较大波动出现，但是涨是跌有待观察(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 许娜)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导