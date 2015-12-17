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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 09:12 BJT

《汇市简讯》美元/韩元早盘持坚，追随主要货币走势

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* 美元/韩元早盘持坚，对美联储升息决议后出现的韩元卖压不以为意

* 美元/韩元开盘报1,175.5，目前在1,173.5-1,177.3区间交投，最新报1,177.3

* 亚洲时段交易持续震荡，美联储决议料需数日消化

* 许多人原本期望“传言兴起时买入(美元)/事实公布后卖出”的结果，但期望落空

* 美元指数周四上涨0.8%，纽约市场周三仅收涨0.2%

* 市场有充分理由保持观望--或有较大波动出现，但是涨是跌有待观察(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 许娜)

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