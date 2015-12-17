国际油市：原油期货扳回美联储升息后跌幅，但涨幅有限

达沃斯论坛：英国警告欧盟，若不能达成贸易协议也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存意外上升，因美国墨西哥湾区进口势头强劲。12月11日止当周，美国原油库存 增加480万桶，分析师们原本预期为减少140万桶。
石油输出国组织(OPEC)成员国认为2016年油价大涨的可能性很小，因为伊朗可能回归油市或加剧当前的供应过剩问题，而且成员国自愿限产的可能性依然渺茫。
美国加息通常会提振美元，令石油及其他以美元计价的大宗商品价格更显昂贵，从而抑制需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/孙国玉；审校 李婷仪/徐文焰)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。