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货币新闻 | 2015年 12月 17日 星期四 09:24 BJT

国际油市：原油期货扳回美联储升息后跌幅，但涨幅有限

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存意外上升，因美国墨西哥湾区进口势头强劲。12月11日止当周，美国原油库存 增加480万桶，分析师们原本预期为减少140万桶。

石油输出国组织(OPEC)成员国认为2016年油价大涨的可能性很小，因为伊朗可能回归油市或加剧当前的供应过剩问题，而且成员国自愿限产的可能性依然渺茫。

美国加息通常会提振美元，令石油及其他以美元计价的大宗商品价格更显昂贵，从而抑制需求。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/孙国玉；审校 李婷仪/徐文焰)

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