主要国家经济指标预测--12月18日****

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月18日(五) 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 12月 -- 14.6% 企业自身活动指数 -- 32.0% 0000 新西兰Westpac消费者信心调查 第四季 -- -- 0130 中国70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 -- -- 0745 法国生产者物价指数(较前月) 11月 -- +0.2% 0900 意大利薪资通胀(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.2% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 -- 盈余331 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余294 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.5% +1.0% 央行核心CPI(较前月) 持平 +0.3% (较上年同期) +2.3% +2.1% 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 10月 +0.1% -0.1% 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 55.9 服务业PMI 56.0 56.1 1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 12月 -- 正3 综合指数 -- 正1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月16日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超3,194 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超4,880 -- 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差3,797 逆差4,462 出口(较上年同期) -3.3% -1.5% 进口(较上年同期) -10.2% -8.3% 12月17日(四) -- 中国银行结售汇(亿美元) 11月 逆差548 -- 代客结售汇(亿美元) 逆差434 -- -- 法国企业景气指数 12月 正103 正101 0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 108.7 109.0 现况指数 112.8 113.4 预期指数 104.7 105.0 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 顺差12.91 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差48.12 -- 0930 英国零售销售(较前月) 11月 +1.7% +0.5% (较上年同期) +5.0% +3.0% 扣除能源的零售销售(较前月) +1.7% +0.6% (较上年同期) +3.9% +2.3% 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 +1.1% -- 薪资(较上年同期) +1.4% -- 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负7 负10 1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 赤字1,241 赤字1,180 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月12日当周 27.1 27.5 四周均值(万人) 27.05 -- 续请失业金人数(万人) 12月5日当周 223.8 222 1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 负5.9 正1.5 1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.4% +0.1% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -4.6% -- (较上月) -0.3% -- (完)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。