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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 07:46 BJT

****主要国家经济指标预测--12月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       预估值      前值
    
    12月18日(五)
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                      12月          --       14.6%
                   企业自身活动指数                                --       32.0%
    0000 新西兰Westpac消费者信心调查               第四季          --         --
    0130 中国70个大中城市住宅销售价格月度报告        11月          --         --
    0745 法国生产者物价指数(较前月)                  11月          --       +0.2%
    0900 意大利薪资通胀(较前月)                      11月          --       +0.1%
                       (较上年同期)                                --       +1.2%
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)            10月          --     盈余331
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --     盈余294
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)           11月        +0.1%      +0.1%
                              (较上年同期)                       +1.5%      +1.0%
               央行核心CPI(较前月)                                持平      +0.3%
                      (较上年同期)                               +2.3%      +2.1%
    1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                10月        +0.1%      -0.1%
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)       12月初值          --        55.9
                   服务业PMI                                      56.0       56.1
    1600 美国堪萨斯城联储制造业指数                  12月          --         正3
                         综合指数                                  --         正1
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
        
    12月16日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周    买超3,194        -- 
             外资投资日本股票(亿日圆)                        卖超4,880        -- 
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                        11月    逆差3,797  逆差4,462
             出口(较上年同期)                                    -3.3%      -1.5%
             进口(较上年同期)                                   -10.2%      -8.3%
    
    12月17日(四)
     --  中国银行结售汇(亿美元)                      11月      逆差548        -- 
                 代客结售汇(亿美元)                            逆差434        --
     --  法国企业景气指数                            12月        正103      正101
    0900 德国IFO企业景气判断指数                     12月        108.7      109.0
                现况指数                                         112.8      113.4
                预期指数                                         104.7      105.0
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                10月    顺差12.91        -- 
               全球贸易收支(亿欧元)                          顺差48.12        -- 
    0930 英国零售销售(较前月)                        11月        +1.7%      +0.5%
                     (较上年同期)                                +5.0%      +3.0%
             扣除能源的零售销售(较前月)                          +1.7%      +0.6%
                               (较上年同期)                      +3.9%      +2.3%
    1000 欧元区劳工成本(较上年同期)                第三季        +1.1%        -- 
               薪资(较上年同期)                                  +1.4%        -- 
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值             12月          负7       负10
    1330 美国经常帐收支(亿美元)                    第三季    赤字1,241  赤字1,180
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)         12月12日当周        27.1       27.5
                               四周均值(万人)                    27.05        -- 
                   续请失业金人数(万人)        12月5日当周       223.8        222
    1330 美国费城联邦储备银行制造业指数              12月        负5.9      正1.5
    1500 美国领先指标(较前月)                        11月        +0.4%      +0.1%
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)         11月        -4.6%        -- 
                                (较上月)                         -0.3%        -- 
    (完)

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