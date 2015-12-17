《全球重要经济事件一览表》--12月17日-12月24日

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月17日(四)
华盛顿--美国财政部长杰克卢在联合国安理会财长峰会，就打击恐怖主义融资发表谈话(2000)。
华盛顿--美国财政部代理助理部长Adam Szubin在Atlantic Council发表谈话(1340)
东京--日本央行货币政策会议(至12月18日)。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至12月18日)。
奥斯陆--挪威央行召开议息会议(0900)。
法兰克福--欧洲央行发布经济公报(0900)。
12月18日(五)
美国夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加夏洛特商会2015年经济展望会议的经济前景小组讨论会(1730)。
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在记者会上，就金融稳定报告发表讲话(0900)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话。
东京--日本央行宣布利率决议(0200)。
12月20日(日)
渥太华--加拿大联邦及省级财政官员举行会议(至21日)，讨论强化加拿大养老金计划以及其他议题。加拿大央行总裁波洛兹将就全球经济及加国货币政策发表演说。
12月21日(一)
暂无重要经济事件。
12月22日(二)
暂无重要经济事件。
12月23日(三)
东京--日本央行发布11月政策会议记录(2350)。
12月24日(四)
东京--日本央行总裁黑田东彦在经济团体连合会发表演说(0400)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 王颖)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导