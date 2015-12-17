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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 10:11 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月17日-12月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月17日(四)

华盛顿--美国财政部长杰克卢在联合国安理会财长峰会，就打击恐怖主义融资发表谈话(2000)。

华盛顿--美国财政部代理助理部长Adam Szubin在Atlantic Council发表谈话(1340)

东京--日本央行货币政策会议(至12月18日)。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至12月18日)。

奥斯陆--挪威央行召开议息会议(0900)。

法兰克福--欧洲央行发布经济公报(0900)。

12月18日(五)

美国夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加夏洛特商会2015年经济展望会议的经济前景小组讨论会(1730)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在记者会上，就金融稳定报告发表讲话(0900)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话。

东京--日本央行宣布利率决议(0200)。

12月20日(日)

渥太华--加拿大联邦及省级财政官员举行会议(至21日)，讨论强化加拿大养老金计划以及其他议题。加拿大央行总裁波洛兹将就全球经济及加国货币政策发表演说。

12月21日(一)

暂无重要经济事件。

12月22日(二)

暂无重要经济事件。

12月23日(三)

东京--日本央行发布11月政策会议记录(2350)。

12月24日(四)

东京--日本央行总裁黑田东彦在经济团体连合会发表演说(0400)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 王颖)

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