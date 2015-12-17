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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 09:42 BJT

台湾股市：在银行及科技股带动下上涨，此前美联储加息

路透台北12月17日 - 台湾股市周四盘中上涨1%，银行和科技出口类股领涨，投资者将美国采取的历史性加息举措视为对美国经济抱有信心的迹象。

0112 GMT，台股加权股价指数 涨0.96%至8,262.91点，上日收涨1.4%至8,184.66点。

电子类指数 跳涨1%，金融保险类指数 涨1.6%。(完)

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