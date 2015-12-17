台湾金融：外资提早卖超台股，将密切观察外资的资金流动--财政部次长

路透台北12月17日 - 美国联邦储备理事会一如预期上调利率，台湾财政部次长吴当杰周四表示，目前为止欧美股市目前反应很正面，12月初以来外资已先行卖超台股，未来台股将回归常态，财政部将密切观察外资在新兴市场的资金流动。

吴当杰针对路透询问表示，美国升息后，欧美股市目前反应很正面。财政部国安基金维护股市稳定，观察12月初到现在的半个月间，外资汇出比汇入多，可见在美国正式升息之前，外资已经做了必要的调整。

〞美国宣布升息后，对台湾股市会有好的影响，因为不确定因素告一段落，台湾股市回归常态，心理面的不确定因素消除，〞吴当杰说。

他并称，国安基金上次开会时已授权可护盘股市到1月中旬，这和选举没有关系。因国安基金每季开会一次，到1月中旬时将再开会决定是否继续投入股市。

台湾央行今日午后将召开第四季理监事会议，目前暂无评论。

金管会主委曾铭宗上日受访时表示，外资也已提前反应美国可能升息，早在6-9月间外资共计净汇出逾百亿美元，最近仍有小幅汇出，但幅度相当小，也有少数几天呈净汇入。

美股道琼 上日收涨1.28%，台股 盘初涨升，本地时间0948，台股升0.87%报8,255.21点。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊癒。