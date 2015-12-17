台湾金融：外资提早卖超台股，将密切观察外资的资金流动--财政部次长

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透台北12月17日 - 美国联邦储备理事会一如预期上调利率，台湾财政部次长吴当杰周四表示，目前为止欧美股市目前反应很正面，12月初以来外资已先行卖超台股，未来台股将回归常态，财政部将密切观察外资在新兴市场的资金流动。
吴当杰针对路透询问表示，美国升息后，欧美股市目前反应很正面。财政部国安基金维护股市稳定，观察12月初到现在的半个月间，外资汇出比汇入多，可见在美国正式升息之前，外资已经做了必要的调整。
〞美国宣布升息后，对台湾股市会有好的影响，因为不确定因素告一段落，台湾股市回归常态，心理面的不确定因素消除，〞吴当杰说。
他并称，国安基金上次开会时已授权可护盘股市到1月中旬，这和选举没有关系。因国安基金每季开会一次，到1月中旬时将再开会决定是否继续投入股市。
台湾央行今日午后将召开第四季理监事会议，目前暂无评论。
金管会主委曾铭宗上日受访时表示，外资也已提前反应美国可能升息，早在6-9月间外资共计净汇出逾百亿美元，最近仍有小幅汇出，但幅度相当小，也有少数几天呈净汇入。
美股道琼 上日收涨1.28%，台股 盘初涨升，本地时间0948，台股升0.87%报8,255.21点。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊癒。
联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为关于经济是否强健到足以承受更高借贷成本的冗长争论划下句点。 (完) (记者 高洁如; 审校 毕晓雯)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导