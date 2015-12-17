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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 09:53 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价稳中带弱，FOMC升息决策带动美元稍有走高

路透台北12月17日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价稳中带弱。汇银人士表示，美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决策一如市场预期升息一码，稍有带动美元小幅走强，令盘初台币实质汇价维持在既有区间偏弱整理，早盘缺量暂看不出明显交投方向。

他们指出，盘初海外NDF各天期美元/台币换汇点再度联袂转为溢价，且一周及一个月天期的溢价幅度还不小，稍有引领台币实质汇价微幅趋弱，但盘初台北汇市交投淡静，料台币实质汇价暂在32.800附近狭幅盘整。

〞符合大家预期，市场还在消化未来美国升息的一些因素。〞一位大型公股银行交易员说。

本地时间9:43，离岸人民币兑美元 报6.5400，上日收在6.5226；韩元兑美元 报1,178.4，上日收在1,176.2；台股加权指数 则涨0.83%。

台币早盘实质交易区间落在32.805-32.820；上日在32.750-32.831。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点再度转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报32.833/32.883，上日收在32.710。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.770-32.850

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元上涨，因美联储加息后风险偏好和美债收益率上升

--《综述》美联储近10年来首次升息，指称美国经济持续复苏 (完) (记者 詹静宜；; 审校 林高丽)

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