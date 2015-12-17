台湾汇市：台币早盘实质汇价稳中带弱，FOMC升息决策带动美元稍有走高

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透台北12月17日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价稳中带弱。汇银人士表示，美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决策一如市场预期升息一码，稍有带动美元小幅走强，令盘初台币实质汇价维持在既有区间偏弱整理，早盘缺量暂看不出明显交投方向。
他们指出，盘初海外NDF各天期美元/台币换汇点再度联袂转为溢价，且一周及一个月天期的溢价幅度还不小，稍有引领台币实质汇价微幅趋弱，但盘初台北汇市交投淡静，料台币实质汇价暂在32.800附近狭幅盘整。
〞符合大家预期，市场还在消化未来美国升息的一些因素。〞一位大型公股银行交易员说。
本地时间9:43，离岸人民币兑美元 报6.5400，上日收在6.5226；韩元兑美元 报1,178.4，上日收在1,176.2；台股加权指数 则涨0.83%。
台币早盘实质交易区间落在32.805-32.820；上日在32.750-32.831。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点再度转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报32.833/32.883，上日收在32.710。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.770-32.850
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“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导