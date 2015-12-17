芝加哥期市：大豆期货连跌第三日，在三周低点附近徘徊

达沃斯论坛：英国警告欧盟，若不能达成贸易协议也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
3月小麦合约 持平于每蒲式耳4.83-1/2美元，接近盘中低点4.82-1/4美元，该低点为12月9日以来最低水平。该合约周三收跌1.9%。
美联储周三进行了2006年以来首次加息，此举虽在普遍预期中，但对大宗商品市场不利。
美元走强进一步削弱了外界对美国商品的需求，特别是小麦。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 483.50 0.00 +0.00% -2.18% 490.58 52
CBOT玉米 370.50 0.75 +0.20% -1.79% 373.26 47
CBOT大豆 858.25 -4.25 -0.49% -1.04% 870.67 29
CBOT稻米 $10.96 $0.00 +0.00% -0.27% $11.70 31
美国原油 $35.61 $0.09 +0.25% -4.66% $40.35 30
汇率
欧元/美元 $1.086 -$0.006 -0.51% -0.66%
美元/澳元 0.719 -0.004 -0.61% -0.06%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/孙国玉；审校)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。