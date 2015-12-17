芝加哥期市：大豆期货连跌第三日，在三周低点附近徘徊

3月小麦合约 持平于每蒲式耳4.83-1/2美元，接近盘中低点4.82-1/4美元，该低点为12月9日以来最低水平。该合约周三收跌1.9%。

美联储周三进行了2006年以来首次加息，此举虽在普遍预期中，但对大宗商品市场不利。

美元走强进一步削弱了外界对美国商品的需求，特别是小麦。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 483.50 0.00 +0.00% -2.18% 490.58 52

CBOT玉米 370.50 0.75 +0.20% -1.79% 373.26 47

CBOT大豆 858.25 -4.25 -0.49% -1.04% 870.67 29

CBOT稻米 $10.96 $0.00 +0.00% -0.27% $11.70 31

美国原油 $35.61 $0.09 +0.25% -4.66% $40.35 30

汇率

欧元/美元 $1.086 -$0.006 -0.51% -0.66%

美元/澳元 0.719 -0.004 -0.61% -0.06%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/孙国玉；审校)