台湾债市：10年券殖利率微幅走低，美国如预期升息后空单回补

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透台北12月17日 - 台湾10年公债104/12 殖利率周四盘初狭幅波动。交易员表示，美国如预期升息，台债早盘反应此利空，空单回补，殖利率在平盘上下狭幅游走，且等待午后央行最新的利率决定。
交易员表示，美国宣布升息之后，股市正面回应，台湾债市则等待午后台湾央行的利率决策。不过，今日盘初台湾央行暂缓宣布14天期定存单的发行资讯，则是引发一些想像。
〞等下午最新决定后再做动作就好了，早上宣布会有暗示性，〞一位大型银行交易员表示。
也有部分交易员认为，14天期定存单有异于以往，暂停宣布，不排除是央行想释出〞宽松〞讯息的指标。目前市场解读方向不一。
另外也有小型商银交易员认为，台湾央行今日午后应会想要保留未来降息的弹性，〞适度宽松〞的货币政策基调应会被提及，不过这与市场预期相似。倒是筹码面上，交易商开始筹码面的角力，不排除市场的多空方开始为明年初的行情布局，在年底结算时会有一番好戏。
美国联邦储备理事会一如预期上调利率，台湾财政部次长吴当杰周四表示，目前为止欧美股市目前反应很正面，12月初以来外资已先行卖超台股，未来台股将回归常态，财政部将密切观察外资在新兴市场的资金流动。
路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四季理监事会议，将维持利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。
台湾央行周四表示，将于今日下午理监事会议后再行决议是否续发14天期定存单。
本地时间1035时，五年券104/13期 跌0.30基点在0.7350%，成交4亿台币；10年券104/12殖利率跌0.22基点至1.1750%，成交量为76亿台币；至于台股加权指数 则升1.17%。
交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.73-0.75%；104/12期则在1.17-1.18%。
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“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导