台湾债市：10年券殖利率微幅走低，美国如预期升息后空单回补

路透台北12月17日 - 台湾10年公债104/12 殖利率周四盘初狭幅波动。交易员表示，美国如预期升息，台债早盘反应此利空，空单回补，殖利率在平盘上下狭幅游走，且等待午后央行最新的利率决定。

交易员表示，美国宣布升息之后，股市正面回应，台湾债市则等待午后台湾央行的利率决策。不过，今日盘初台湾央行暂缓宣布14天期定存单的发行资讯，则是引发一些想像。

〞等下午最新决定后再做动作就好了，早上宣布会有暗示性，〞一位大型银行交易员表示。

也有部分交易员认为，14天期定存单有异于以往，暂停宣布，不排除是央行想释出〞宽松〞讯息的指标。目前市场解读方向不一。

另外也有小型商银交易员认为，台湾央行今日午后应会想要保留未来降息的弹性，〞适度宽松〞的货币政策基调应会被提及，不过这与市场预期相似。倒是筹码面上，交易商开始筹码面的角力，不排除市场的多空方开始为明年初的行情布局，在年底结算时会有一番好戏。

美国联邦储备理事会一如预期上调利率，台湾财政部次长吴当杰周四表示，目前为止欧美股市目前反应很正面，12月初以来外资已先行卖超台股，未来台股将回归常态，财政部将密切观察外资在新兴市场的资金流动。

路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四季理监事会议，将维持利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。

台湾央行周四表示，将于今日下午理监事会议后再行决议是否续发14天期定存单。

本地时间1035时，五年券104/13期 跌0.30基点在0.7350%，成交4亿台币；10年券104/12殖利率跌0.22基点至1.1750%，成交量为76亿台币；至于台股加权指数 则升1.17%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.73-0.75%；104/12期则在1.17-1.18%。

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