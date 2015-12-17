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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 10:04 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑，因美联储升息提振美元

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊癒。

美国11月房屋开工自七个月低位反弹，建筑许可升至五个月高位，展现经济强劲迹象。

行业消息人士周三表示，中国一些大型的铝冶炼厂将可能参与一项商业存储计划，这将减少铝供应以支撑价格。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/王兴亚；审校 李爽/李婷仪)

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