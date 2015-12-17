日本股市：日经指数早盘上涨2.3%，因美联储升息鼓舞了投资者信心

“市场的确看重叶伦有关经济走强的言论，尤其是像日本这样的出口大国，其依赖美国消费者购买他们的产品，”Parry International Trading的董事总经理Gavin Parry说。

“近来市场一直依赖流动性扩张，这与经济毫无关系，因此叶伦现在又谈到经济，这让人感觉到回归正常了。”

日圆兑美元在美联储决定公布后重拾跌势，这进一步助燃了早盘的乐观人气，并提振了大型出口商类股。Panasonic 涨1.5%，普利司通 上扬3.3%，丰田汽车 上涨2.1%。

住友金属矿山 劲扬5.9%至两周高点，因瑞士信贷银行之前将该股的评级从“中性”上调至“表现优于大盘”，Seibu Holdings 涨4.8%，SMBC日兴证券之前将该股评级从“中性”上调至“表现优于大盘”。

东证股价指数的保险分类指数 上涨4%，地产分类指数 涨3%。

东证股价指数 上升2.3%至1,576.06点，33个分类指数全部上涨。