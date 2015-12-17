日本股市：日经指数早盘上涨2.3%，因美联储升息鼓舞了投资者信心

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
“市场的确看重叶伦有关经济走强的言论，尤其是像日本这样的出口大国，其依赖美国消费者购买他们的产品，”Parry International Trading的董事总经理Gavin Parry说。
“近来市场一直依赖流动性扩张，这与经济毫无关系，因此叶伦现在又谈到经济，这让人感觉到回归正常了。”
日圆兑美元在美联储决定公布后重拾跌势，这进一步助燃了早盘的乐观人气，并提振了大型出口商类股。Panasonic 涨1.5%，普利司通 上扬3.3%，丰田汽车 上涨2.1%。
住友金属矿山 劲扬5.9%至两周高点，因瑞士信贷银行之前将该股的评级从“中性”上调至“表现优于大盘”，Seibu Holdings 涨4.8%，SMBC日兴证券之前将该股评级从“中性”上调至“表现优于大盘”。
东证股价指数的保险分类指数 上涨4%，地产分类指数 涨3%。
东证股价指数 上升2.3%至1,576.06点，33个分类指数全部上涨。
JPX-日经400指数 涨2.3%至14,199.21点。(完)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导