《路透晚报》--12月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：在自贸区内积极稳妥推进人民币资本项目可兑换试点--国务院

中国国务院周四发布指导意见称，将在自由贸易区内积极稳妥推进人民币资本项目可兑换的各项试点，便利境内外主体跨境投融资，加强与自由贸易伙伴货币合作，促进贸易投资便利化。

--中国政策：明年起对PPP项目实施以奖代补政策，执行期暂定三年--财政部

中国财政部周四发布关于实施政府和社会资本合作项目(PPP)以奖代补政策的通知，明年起对PPP项目实施以奖代补政策，投资规模3亿元人民币以下的项目奖励300万元，执行期暂定三年。

--中国经济：核准金沙江乌东德水电站等一批水电核电清洁能源重大项目--国务院

中国周三召开的国务院常务会议称，加快建设水电、核电等清洁能源基础设施，是稳定经济增长、优化能源结构、改善民生的绿色发展重要举措，决定核准一批水电核电等清洁能源重大项目。

--中国经济：预计今年消费增长10.7%，外贸对经济增长贡献率约12.3%--商务部

中国商务部周四表示，国内消费市场近期延续稳中有升态势，预计全年社会消费品零售总额将增长10.7%左右；外贸总体还是“很给力”的，全年外贸对经济增长贡献率约12.3%。

--台湾央行：连续两季度降息半码，明年M2年增率目标区间2.5-6.5%

台湾央行周四宣布，理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，为连续二季度降息，重贴现率降至1.625%；央行并称，2016年M2年增率目标区间在2.5-6.5%。

--中国经济：明年上半年将企稳，受万亿级基建投资将落地等拉动--专家

中国清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵周四称，万亿级基础设施投资落地、房地产持续去库存以及二胎政策落地对消费的拉动，将促进明年上半年中国实体经济企稳。

--《焦点人物》民进党蔡英文花四年迈向台湾总统府的最后一哩路

〞冷静、理智〞是台湾民进党总统候选人蔡英文给多数人的印象。有别于四年前意外参选总统，这位非典型民进党政治人物，经过四年的沉潜布局，对此次选举显得更为自信与熟练。挟着对手目前无可比拼的高民调，蔡英文是2016年1月问鼎台湾总统大位呼声最高的候选人。若她成功完成迈向总统府的这最后一哩路，台湾将出现第一位女性总统。

【金融】

--香港金融：香港跟随美国加息25个基点，官员料资本将缓慢流出

美国终于揭开加息序幕，香港周四即跟随将贴现窗基本利率上调25个基点至0.75%，为七年来首次调整基本利率。金管局总裁陈德霖指出，加息后资金有可能流出香港，但相信只会缓慢进行；而香港有逾万亿港元的货币基础作缓冲，料未来香港银行同业市场拆息的上升，可能是渐进的过程。

--香港金融：汇丰银行称维持最优惠利率（P）于5%，未跟随金管局升息

香港三家发钞银行之一--汇丰周四称，维持香港最优惠利率（Prime rate,P）于5%不变，未有跟随此前金管局上调基本利率0.25%同步调整。

--台湾金融：金管会主委称美国升息不确定因素消除，对股市影响正面

美国联邦储备理事会一如预期上调利率，台湾金管会主委曾铭宗周四称，美国升息的不确定因素消除，今日台股大涨因应，对股市为正面影响，后续将密切关注美国升息决策影响。

--中国基金：基金业协会拟推出若干项自律举措规范私募投资基金

中国基金业协会会长洪磊周四表示，将通过自律规范、行为指引、自律公约等适当方式引导行业规范发展，拟推出若干项自律举措，涵盖私募投资基金募集行为、合同规范、信息披露、管理人、托管与外包和投资顾问业务等多个方面。

--中国基金：11月QFII A股基金业绩涨1.46%，逊于国内股票型基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，11月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩上涨1.46%，逊于国内股票型基金；今年来平均业绩累计小涨1.82%，表现亦逊于国内股票型基金。

【固定收益】

--《分析》中国外占减少降准仍可期，宽松步伐难被美国加息阻碍

中国央行公开市场本周平淡操作，仅以小规模净投放迎接美联储(FED)近10年来的首次升息。不过外汇占款下降，以及持续的人民币贬值预期，都令市场预计最早在年底前，就将再迎来一次降准，以对冲流动性缺失。

--《中国债市每日综述》美升息利空出尽现券暖意融融，年底前买需强劲

美联储（FED）昨晚不出意外地启动升息进程，利空出尽后中国债市强势再显，银行间市场周四现券收益率跌势较此前两日扩大。尽管时近年底，但宽裕流动性下机构配置需求源源不断，强劲买需继续支撑债市暖冬。

--新债招标：中国进出口行五年债收益率3.1337%，10年3.4459%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的五年期固息增发债收益率为3.1337%，同时招标的10年期增发债中标收益率为3.4459%。

--中国信用债：12鄂华研债违约警报解除，将于今明发放利息及回售资金

此前曾公告提示兑付存在不确定性的12鄂华研债正式解除违约风险，其发行人中国鄂尔多斯市华研投资集团周四公告称，将于今日完成该期债券的年度利息款的发放，而回售资金的发放延至周五(18日)完成。

【外汇】

--《焦点》人民币若再贬10%恐令市场大受冲击

如果你想找出明年全球汇市的重大风险，最明显的就是人民币贬值幅度超过预期。在过去一个月各家机构公布的琳琅满目的2016年前景报告中，多数大银行都预计未来12个月人民币贬值5%-7%。

--中国外汇：11月银行结售汇逆差环比大增，美加息落地料续扩空间有限

中国11月银行结售汇逆差环比大增1.7倍，表明企业和个人在人民币贬值预期日渐升温下换汇需求不断上升。由于12月人民币扩大跌势，已令部分贬值预期得到宣泄，且美联储加息靴子落地，预计12月结售汇逆差续扩空间有限。

--中国汇市：强购汇打压人民币收跌至四年半新低，年底观望6.5关口

人民币兑美元即期周四收跌逾百点，与中间价一起刷新四年半新低。交易员称，美联储如期加息，人民币如期走贬，市场并无惊喜。在岸市场一直有大行结汇支撑，尾盘撤走后强购汇再度压低人民币。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线长端上移短端下行，央行卖盘和远期购汇拉锯

中国境内美元/人民币掉期曲线周四持稳，长端较上周小幅上移短端下行。交易员称，远掉市场延续上周平稳的势头，美联储加息预期已提前消化，对境内外远掉市场的影响都不明显。

--人民币汇率：11月实际与名义有效汇率均现明显反弹，实际创记录新高--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，11月人民币实际与名义有效汇率指数均现明显反弹，结束此前连三月回落，其中当月人民币实际有效汇率指数上涨1.60%至131.08，刷新历史新高，上月调整后为环比下跌0.90%；人民币名义有效汇率指数上涨1.39%至127.29，上月调整后环比下跌0.5%。

--离岸人民币：10月跨境人民币指数创半年新低，因跨境结算大降--中行

按市值计中国第四大银行--中国银行最新发布，10月中行跨境人民币指数（CRI）环比降14%至266点，并创下今年4月以来最低水平，主因当月跨境人民币结算金额大降等，但人民币加入SDR（特别提款权）从长期看将有力促进人民币跨境使用。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升1.8%，美国加息靴子落地后信心有所恢复

中国股市沪综指周四放量收升1.8%。分析师指出，美联储加息符合市场预期，原本市场存在的忧虑有所缓解，再加上新股申购资金回流，在房地产股领涨的带动下，大盘拉出一根中阳线。

--中国证券：鼓励贫困地区企业上市，加强少数民族地区新三板挂牌支持力度

中国证监会副主席姜洋表示，为落实中央扶贫政策，证监会将优化制度安排，拓宽贫困地区多元化融资渠道，鼓励证券交易所、保荐机构加强培育辅导贫困地区有上市前景的企业。同时在新三板上，要重点加强对少数民族地区的支持力度。

--中国个股：分众传媒借壳七喜控股获证监会核准，交易价值逾400亿元

中国七喜控股周四早晨公告显示，分众传媒借壳七喜控股的方案已获中国证监会核准。这意味着这项交易价值超过400亿元人民币的超级并购案向着交易成功迈出关键的一步。

--香港新股：鸿海精密拟将富士康连接器科技子公司剥离并上市香港--IFR