《路透晚报》--12月17日日间新闻摘要（中港台）

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--中国政策：在自贸区内积极稳妥推进人民币资本项目可兑换试点--国务院
中国国务院周四发布指导意见称，将在自由贸易区内积极稳妥推进人民币资本项目可兑换的各项试点，便利境内外主体跨境投融资，加强与自由贸易伙伴货币合作，促进贸易投资便利化。
--中国政策：明年起对PPP项目实施以奖代补政策，执行期暂定三年--财政部
中国财政部周四发布关于实施政府和社会资本合作项目(PPP)以奖代补政策的通知，明年起对PPP项目实施以奖代补政策，投资规模3亿元人民币以下的项目奖励300万元，执行期暂定三年。
--中国经济：核准金沙江乌东德水电站等一批水电核电清洁能源重大项目--国务院
中国周三召开的国务院常务会议称，加快建设水电、核电等清洁能源基础设施，是稳定经济增长、优化能源结构、改善民生的绿色发展重要举措，决定核准一批水电核电等清洁能源重大项目。
--中国经济：预计今年消费增长10.7%，外贸对经济增长贡献率约12.3%--商务部
中国商务部周四表示，国内消费市场近期延续稳中有升态势，预计全年社会消费品零售总额将增长10.7%左右；外贸总体还是“很给力”的，全年外贸对经济增长贡献率约12.3%。
--台湾央行：连续两季度降息半码，明年M2年增率目标区间2.5-6.5%
台湾央行周四宣布，理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，为连续二季度降息，重贴现率降至1.625%；央行并称，2016年M2年增率目标区间在2.5-6.5%。
--中国经济：明年上半年将企稳，受万亿级基建投资将落地等拉动--专家
中国清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵周四称，万亿级基础设施投资落地、房地产持续去库存以及二胎政策落地对消费的拉动，将促进明年上半年中国实体经济企稳。
--《焦点人物》民进党蔡英文花四年迈向台湾总统府的最后一哩路
〞冷静、理智〞是台湾民进党总统候选人蔡英文给多数人的印象。有别于四年前意外参选总统，这位非典型民进党政治人物，经过四年的沉潜布局，对此次选举显得更为自信与熟练。挟着对手目前无可比拼的高民调，蔡英文是2016年1月问鼎台湾总统大位呼声最高的候选人。若她成功完成迈向总统府的这最后一哩路，台湾将出现第一位女性总统。
【金融】
--香港金融：香港跟随美国加息25个基点，官员料资本将缓慢流出
美国终于揭开加息序幕，香港周四即跟随将贴现窗基本利率上调25个基点至0.75%，为七年来首次调整基本利率。金管局总裁陈德霖指出，加息后资金有可能流出香港，但相信只会缓慢进行；而香港有逾万亿港元的货币基础作缓冲，料未来香港银行同业市场拆息的上升，可能是渐进的过程。
--香港金融：汇丰银行称维持最优惠利率（P）于5%，未跟随金管局升息
香港三家发钞银行之一--汇丰周四称，维持香港最优惠利率（Prime rate,P）于5%不变，未有跟随此前金管局上调基本利率0.25%同步调整。
--台湾金融：金管会主委称美国升息不确定因素消除，对股市影响正面
美国联邦储备理事会一如预期上调利率，台湾金管会主委曾铭宗周四称，美国升息的不确定因素消除，今日台股大涨因应，对股市为正面影响，后续将密切关注美国升息决策影响。
--中国基金：基金业协会拟推出若干项自律举措规范私募投资基金
中国基金业协会会长洪磊周四表示，将通过自律规范、行为指引、自律公约等适当方式引导行业规范发展，拟推出若干项自律举措，涵盖私募投资基金募集行为、合同规范、信息披露、管理人、托管与外包和投资顾问业务等多个方面。
--中国基金：11月QFII A股基金业绩涨1.46%，逊于国内股票型基金--理柏
汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，11月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩上涨1.46%，逊于国内股票型基金；今年来平均业绩累计小涨1.82%，表现亦逊于国内股票型基金。
【固定收益】
--《分析》中国外占减少降准仍可期，宽松步伐难被美国加息阻碍
中国央行公开市场本周平淡操作，仅以小规模净投放迎接美联储(FED)近10年来的首次升息。不过外汇占款下降，以及持续的人民币贬值预期，都令市场预计最早在年底前，就将再迎来一次降准，以对冲流动性缺失。
--《中国债市每日综述》美升息利空出尽现券暖意融融，年底前买需强劲
美联储（FED）昨晚不出意外地启动升息进程，利空出尽后中国债市强势再显，银行间市场周四现券收益率跌势较此前两日扩大。尽管时近年底，但宽裕流动性下机构配置需求源源不断，强劲买需继续支撑债市暖冬。
--新债招标：中国进出口行五年债收益率3.1337%，10年3.4459%--业内人士
业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的五年期固息增发债收益率为3.1337%，同时招标的10年期增发债中标收益率为3.4459%。
--中国信用债：12鄂华研债违约警报解除，将于今明发放利息及回售资金
此前曾公告提示兑付存在不确定性的12鄂华研债正式解除违约风险，其发行人中国鄂尔多斯市华研投资集团周四公告称，将于今日完成该期债券的年度利息款的发放，而回售资金的发放延至周五(18日)完成。
【外汇】
--《焦点》人民币若再贬10%恐令市场大受冲击
如果你想找出明年全球汇市的重大风险，最明显的就是人民币贬值幅度超过预期。在过去一个月各家机构公布的琳琅满目的2016年前景报告中，多数大银行都预计未来12个月人民币贬值5%-7%。
--中国外汇：11月银行结售汇逆差环比大增，美加息落地料续扩空间有限
中国11月银行结售汇逆差环比大增1.7倍，表明企业和个人在人民币贬值预期日渐升温下换汇需求不断上升。由于12月人民币扩大跌势，已令部分贬值预期得到宣泄，且美联储加息靴子落地，预计12月结售汇逆差续扩空间有限。
--中国汇市：强购汇打压人民币收跌至四年半新低，年底观望6.5关口
人民币兑美元即期周四收跌逾百点，与中间价一起刷新四年半新低。交易员称，美联储如期加息，人民币如期走贬，市场并无惊喜。在岸市场一直有大行结汇支撑，尾盘撤走后强购汇再度压低人民币。
--人民币衍生品：境内美元掉期曲线长端上移短端下行，央行卖盘和远期购汇拉锯
中国境内美元/人民币掉期曲线周四持稳，长端较上周小幅上移短端下行。交易员称，远掉市场延续上周平稳的势头，美联储加息预期已提前消化，对境内外远掉市场的影响都不明显。
--人民币汇率：11月实际与名义有效汇率均现明显反弹，实际创记录新高--BIS
国际清算银行(BIS)最新公布，11月人民币实际与名义有效汇率指数均现明显反弹，结束此前连三月回落，其中当月人民币实际有效汇率指数上涨1.60%至131.08，刷新历史新高，上月调整后为环比下跌0.90%；人民币名义有效汇率指数上涨1.39%至127.29，上月调整后环比下跌0.5%。
--离岸人民币：10月跨境人民币指数创半年新低，因跨境结算大降--中行
按市值计中国第四大银行--中国银行最新发布，10月中行跨境人民币指数（CRI）环比降14%至266点，并创下今年4月以来最低水平，主因当月跨境人民币结算金额大降等，但人民币加入SDR（特别提款权）从长期看将有力促进人民币跨境使用。
【证券/行业】
--中国股市：沪综指放量收升1.8%，美国加息靴子落地后信心有所恢复
中国股市沪综指周四放量收升1.8%。分析师指出，美联储加息符合市场预期，原本市场存在的忧虑有所缓解，再加上新股申购资金回流，在房地产股领涨的带动下，大盘拉出一根中阳线。
--中国证券：鼓励贫困地区企业上市，加强少数民族地区新三板挂牌支持力度
中国证监会副主席姜洋表示，为落实中央扶贫政策，证监会将优化制度安排，拓宽贫困地区多元化融资渠道，鼓励证券交易所、保荐机构加强培育辅导贫困地区有上市前景的企业。同时在新三板上，要重点加强对少数民族地区的支持力度。
--中国个股：分众传媒借壳七喜控股获证监会核准，交易价值逾400亿元
中国七喜控股周四早晨公告显示，分众传媒借壳七喜控股的方案已获中国证监会核准。这意味着这项交易价值超过400亿元人民币的超级并购案向着交易成功迈出关键的一步。
--香港新股：鸿海精密拟将富士康连接器科技子公司剥离并上市香港--IFR
据汤森路透旗下IFR援引接近交易的消息人士报导，台湾鸿海精密计划将旗下富士康连接器科技公司剥离出来到香港进行首次公开发行(IPO)，规模至少15亿美元。 (完) (整理 张喜良; 审校 曾祥进)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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