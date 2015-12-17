《国际主要央行公开市场操作一览》--12月17日

路透上海12月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED并表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。

欧洲央行12月一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。

日本11月维持货币政策不变，央行可能预期经济不久能走出衰退，因为就业市场紧俏将推高薪资并支撑消费。“日本经济仍在继续温和复苏，即便出口和生产受到新兴经济体增长放缓的影响，”日本央行在声明中称。日本央行重申了购债承诺，即通过购买政府公债和风险资产，以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，指的是放在央行的现金和存款。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

12/16 隔夜逆回购 -1,020.04 0.05%

12/15 隔夜逆回购 -954.04 0.05%

12/14 隔夜逆回购 -863.80 0.05%

12/11 三天逆回购 -893.17 0.05%

12/10 隔夜逆回购 -867.14 0.05%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊癒。联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为关于经济是否强健到足以承受更高借贷成本的冗长争论划下句点。

该行明确表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。主席叶伦表示，随着经济继续复苏，决策者希望利率缓慢上升，但要让美联储的行动先于形势发展。美联储决策者仍预期2016年联邦基金目标利率中点为1.375%，暗示明年将升息四次，每次25个基点。

--美联储周三如期实施近10年来的首次升息，并称隔夜逆回购计划(ON RRP)实际上将不会有上限，目前该操作的上限为3,000亿美元。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

12/15 七天期反向交易 685.705 0.05%(固定利率)

12/16 105天期反向交易 117.097 0bp(固定利差)

12/16 21天期反向交易 9.25亿美元 0.81%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示，在欧洲央行本月稍早进一步放宽政策后，欧元区通胀将达到近2%的目标，“不会有不当延迟”，且央行在必要时刺激物价上涨的作为不会有所限制。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 247,620

上周三 241,190

---------------------------------------

当期变化 +6,430

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周二发布的一项调查显示，日本企业通胀预期较三个月前下降，因油价大跌令物价潜在涨势承压，日本央行大规模刺激计划效果因此令人生疑。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.86%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三称，共发行1,789.3亿台币定存单，包含300亿两年期定存单。与当日存单到期金额1,587.3亿台币相较，存单发行余额增202亿。

--台湾央行周二称，共发行5,450亿台币定存单。与当日存单到期金额5,468.5亿台币相较，存单发行余额减18.5亿。

--台湾央行周一称，共发行510亿台币定存单，与当日存单到期金额507亿台币相较，存单发行余额增3亿。 (完)