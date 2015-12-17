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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 10:56 BJT

标题新闻：泰国明年GDP增速或从今年的2.9-3.0%提高到3.5%--副总理颂吉

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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