中国基金：基金业协会制定私募投资基金募集管理新规，促合规发展

路透上海12月17日 - 中国基金业协会周三发布私募投资基金募集行为管理办法初稿并向社会公开征求意见，拟以行业自律规则的形式发布实施，进一步规范私募基金的募集市场。

该办法从向不特定对象宣传的内容限制、向特定对象推介私募基金、合格投资者确认及合同签署的三个阶段出发，明确了私募基金募集的程序。其中明确，禁止任何机构和个人以非法拆分销售为目的购买私募基金；明确要求在完成合格投资者确认程序后，募集机构应给予投资者不少于一天的投资冷静期等。

基金业协会指出，目前私募基金行业的发展日益壮大，风险不断积聚，风险事件陆续暴露。截至11月，中国基金业协会共办结143件（次）涉嫌违规的私募案件。涉及的主要违法违规类型表现为公开宣传、虚假宣传、保本保收益、向非合格投资者募集资金、非法集资、非法吸收公众存款等。

协会认为，当前违法违规私募屡禁不止，其原因一方面在于私募行业规则体系不健全，对私募基金募集行为的监管存在缺失，违法违规成本低，驱使一些私募机构募集资金过程中游走于灰色地带；另一方面，一些私募机构对现有法律法规认识不够充分，私募基金募集行为缺乏相关指导；最后，投资者教育不到位，私募机构与投资者信息极度不对称。 基金业协会称，私募基金不设行政审批，实行登记备案制，这意味着协会要担负着重大的事中事后监管职责。资金募集是发起设立私募基金的一个重要环节，募集行为规范是事中监管的一项重要体现。