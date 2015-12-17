中国基金：基金业协会制定私募投资基金募集管理新规，促合规发展

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透上海12月17日 - 中国基金业协会周三发布私募投资基金募集行为管理办法初稿并向社会公开征求意见，拟以行业自律规则的形式发布实施，进一步规范私募基金的募集市场。
该办法从向不特定对象宣传的内容限制、向特定对象推介私募基金、合格投资者确认及合同签署的三个阶段出发，明确了私募基金募集的程序。其中明确，禁止任何机构和个人以非法拆分销售为目的购买私募基金；明确要求在完成合格投资者确认程序后，募集机构应给予投资者不少于一天的投资冷静期等。
基金业协会指出，目前私募基金行业的发展日益壮大，风险不断积聚，风险事件陆续暴露。截至11月，中国基金业协会共办结143件（次）涉嫌违规的私募案件。涉及的主要违法违规类型表现为公开宣传、虚假宣传、保本保收益、向非合格投资者募集资金、非法集资、非法吸收公众存款等。
协会认为，当前违法违规私募屡禁不止，其原因一方面在于私募行业规则体系不健全，对私募基金募集行为的监管存在缺失，违法违规成本低，驱使一些私募机构募集资金过程中游走于灰色地带；另一方面，一些私募机构对现有法律法规认识不够充分，私募基金募集行为缺乏相关指导；最后，投资者教育不到位，私募机构与投资者信息极度不对称。 基金业协会称，私募基金不设行政审批，实行登记备案制，这意味着协会要担负着重大的事中事后监管职责。资金募集是发起设立私募基金的一个重要环节，募集行为规范是事中监管的一项重要体现。
据基金业协会数据，截至10月底，基金业协会已登记私募基金管理人21,821家；已备案私募基金20,853只，认缴规模4.89万亿元人民币，实缴规模4.04万亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导