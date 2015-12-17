版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 11:16 BJT

标题新闻：三菱电机将通过物联网联盟扩大在华销售，计划2016年使网内公司达到60家左右

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐