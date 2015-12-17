《全球主要央行动态》--12月17日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月10日-17日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊癒。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为关于经济是否强健到足以承受更高借贷成本的冗长争论划下句点。该央行明确表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。

美联储主席叶伦表示，随着经济继续复苏，决策者希望利率缓慢上升，但要让美联储的行动先于形势发展。她强调，即使升息后利率仍低，接近经济学家认为适合衰退时期的水平。美联储决策者仍预期2016年联邦基金目标利率中点为1.375%，暗示明年将升息四次，每次25个基点。

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉表示，在欧洲央行本月稍早进一步放宽政策后，欧元区通胀将达到近2%的目标，“不会有不当延迟”，且央行在必要时刺激物价上涨的作为不会有所限制。

欧洲央行执委会成员莫尔许表示，绝大多数欧洲央行官员不愿扩大量化宽松，他并称在旧债到期之际购买新债的举动将可挹注数以千亿欧元计的资金。

欧洲央行执委科尔表示，新兴市场放缓仍然是欧元区经济面临的头号风险，但对于价格下跌以及自我增强式通缩性预期的担忧已减弱。他并称，央行仍有灵活性，随时准备必要时调整量化宽松计划。

英国央行再度以8:1的票数决定维持利率在纪录低位0.5%不变，决策者关注全球油价恢复跌势以及本国薪资增长放缓之势。

英国央行副总裁夏菲克表示，她希望见到薪资持续增长推升通胀后，才会支持升息，但届时利率上调速度可能快于市场预期。

瑞士央行维持指标利率不变，并称若有必要将在汇市保持活跃，以削弱“明显被高估”的瑞郎币值。瑞士央行在季度政策会议上维持三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间在负1.25%至负0.25%不变，和分析师预期一致；该央行还将活期存款利率维持在负0.75%不变。

**大中华区**

中国外汇交易中心12月11日在中国货币网正式发布CFETS人民币汇率指数，为市场转变观察人民币汇率的视角提供了量化指标，以更加全面和准确地反映市场变化情况。

中国货币网发表特约评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。而参考一篮子货币不等于盯住一篮子货币，还需将市场供求关系作为另一重要依据，再加上必要管理，最终形成灵活浮动的汇率。

由中国央行网站稍后转发的该文章指出，只保持人民币对单一货币汇率基本稳定意味着汇率可能出现扭曲从而导致失衡的积累，不利于增强经济应对外部冲击的弹性。今后市场主体不应只盯住美元，而应更多地参考一篮子货币，当然这需要一个过程去适应。

中国央行发布金融支持广东、天津、福建三地自由贸易试验区建设指导意见称，对在自贸试验区内注册的、负面清单外的境内机构实行限额内资本项目可兑换，研究在自贸试验区内就业并符合条件的境内个人按规定开展各类人民币境外投资。

中国人民银行研究局发布最新工作论文预计，今明两年中国GDP增速料分别放缓 至6.9%和6.8%，居民消费价格指数(CPI)料分别增长1.5%和1.7%。央行并预计，本轮房地产销售回暖带动房地产投资回升的时滞很可能长于历史规律，即房地产开发投资的 企稳回升更可能发生在明年下半年。

参与政策讨论的知情人士称，中国央行保持警惕，提防人民币在离岸市场受到突然攻击，一旦离岸与在岸汇率差距失稳，央行时刻准备出手干预。

中国央行公告称，已与阿联酋央行续签了双边本币互换协议，并将人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点地区扩大到阿联酋，投资额度为500亿元人民币。

美国终于揭开加息序幕，香港即跟随将贴现窗基本利率上调25个基点至0.75%，为七年来首次调整基本利率。金管局总裁陈德霖指出，加息后资金有可能流出香港，但相信只会缓慢进行；而香港有逾万亿港元的货币基础作缓冲，料未来香港银行同业市场拆息的上升，可能是渐进的过程。

**澳洲**

澳洲央行在12月1日政策会议记录中重申，必要时将有放宽货币政策的“一些空间”，但该行强调近期各项经济趋势表现正面，近期内没有扩大提供刺激的必要。

澳洲央行总裁史蒂文斯在接受报纸采访时表示，澳元可能进一步下跌，跟随大宗商品价格跌势。史蒂文斯还描绘了乐观的经济图景，称“就业增长相当稳健”。

**韩国**

韩国央行表示，把三年通胀率新目标定在2%，弃用当前消费者物价目标区间的政策。目前的目标区间在2.5%-3.5%，该政策将在今年年底结束。新的目标将从2016年开始采用，直至2018年。

韩国央行表示，在美联储本周决议后，韩国央行将会召开一次会议，同时已作好准备，必要时实施稳定市场措施，如同央行惯常作法。

**其他地区**

阿根廷周三表示将解除外汇管制，市场开盘时将允许比索浮动，此举为比索大幅贬值埋下伏笔。阿根廷央行宣布，已将价值31亿美元的人民币资产兑换为美元，以充实外汇储备。

加拿大央行预估，必要时可以将指标利率降至低见负0.5%，但强调经济一如预期正在复苏，预计不会使用到此类非传统的货币政策。

瑞典央行维持指标回购利率在负0.35%不变，一如预期。央行并表示如果通胀上涨停滞，准备进一步宽松政策。

泰国央行维持指标利率在1.50%不变，一如预期；央行并表示当前利率水平对经济构成支撑，货币政策将保持宽松。

俄罗斯央行维持指标利率在11%不变，并称随着通胀如预期般放缓且在通胀风险下降的情况下，央行将继续下调指标利率。央行总裁纳比乌里娜称，央行考虑在未来的三次会议中可能下调指标利率。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......