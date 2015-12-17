全球贸易：WTO成员国达成协议，调降201项资讯科技产品进口关税

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
弗罗曼此前曾表示，更新后的协议将覆盖1,000亿美元美国出口；行业调查显示，预计取消关税可能会给6万新增工作岗位带来支持。
今年7月，WTO列出了201种产品的清单。这些产品的关税将分几个阶段取消，其中65%的产品立即取消关税，七年内这201种产品的关税完全取消。
WTO表示，新一代半导体产品、核磁共振成像仪等医疗产品、印刷电路板以及卫星等产品都包括在其中。
一旦生效，该协议将成为WTO有着18年历史的“信息技术产品协议 ”的最新版本，把新产品加入到零关税和免税贸易协议的覆盖范围。
科技产品制造商如美国通用电气(奇异,GE) 、英特尔(Intel) 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 、微软 和任天堂 料将受益于该协议。(完) (编译 张明钧/王颖；审校 高琦)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导