全球贸易：WTO成员国达成协议，调降201项资讯科技产品进口关税

弗罗曼此前曾表示，更新后的协议将覆盖1,000亿美元美国出口；行业调查显示，预计取消关税可能会给6万新增工作岗位带来支持。

今年7月，WTO列出了201种产品的清单。这些产品的关税将分几个阶段取消，其中65%的产品立即取消关税，七年内这201种产品的关税完全取消。

WTO表示，新一代半导体产品、核磁共振成像仪等医疗产品、印刷电路板以及卫星等产品都包括在其中。

一旦生效，该协议将成为WTO有着18年历史的“信息技术产品协议 ”的最新版本，把新产品加入到零关税和免税贸易协议的覆盖范围。

科技产品制造商如美国通用电气(奇异,GE) 、英特尔(Intel) 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 、微软 和任天堂 料将受益于该协议。(完) (编译 张明钧/王颖；审校 高琦)