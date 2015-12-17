韩国金融市场：美联储升息提振市场风险胃纳，韩股走高而韩元下滑

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
接近中午时分，海外投资者卖超405亿韩元(3,431万美元)韩股，有望连续第12日卖超。
韩元兑美元 报1,179.9韩元，较周三收盘价1,176.2韩元跌0.3%。
“投资者警惕外汇当局可能在1,180韩元附近干预(以遏制韩元大幅下跌)，”东部证券外汇分析师Park Yuna称。
3月三年期公债期货 涨0.08%至109.38。
0239GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,179.9 1,176.2
日圆/韩元 9.6264/328 9.5821
韩国公债期货 * 109.38 109.30
韩国综合股价指数 1,978.00 1,969.40
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王颖/李婷仪/孙国玉；审校 许娜/孙茉莉/戴素萍)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导