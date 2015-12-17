版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 11:40 BJT

韩国金融市场：美联储升息提振市场风险胃纳，韩股走高而韩元下滑

接近中午时分，海外投资者卖超405亿韩元(3,431万美元)韩股，有望连续第12日卖超。

韩元兑美元 报1,179.9韩元，较周三收盘价1,176.2韩元跌0.3%。

“投资者警惕外汇当局可能在1,180韩元附近干预(以遏制韩元大幅下跌)，”东部证券外汇分析师Park Yuna称。

3月三年期公债期货 涨0.08%至109.38。

0239GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,179.9 1,176.2

日圆/韩元 9.6264/328 9.5821

韩国公债期货 * 109.38 109.30

韩国综合股价指数 1,978.00 1,969.40

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

东南亚股市报导 英股富时指数

德股DAX指数 法股CAC-40指数

韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王颖/李婷仪/孙国玉；审校 许娜/孙茉莉/戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐