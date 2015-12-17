更新版 1-台湾金融：金管会主委称美国升息不确定因素消除，对股市影响正面

(新增金管会主委最新说法)

路透台北12月17日 - 美国联邦储备理事会一如预期上调利率，台湾金管会主委曾铭宗周四称，美国升息的不确定因素消除，今日台股大涨因应，对股市为正面影响，后续将密切关注美国升息决策影响。

曾铭宗接受路透电话访问时指出，外资6-10月已汇出逾百亿美元，到昨天累计汇入金额为1,930亿美元。若与11月底余额1,944.51亿美元相较，12月以来外资净汇出约14.5亿美元，相当于汇出476亿台币。

“外资进出稳定，并没有明显汇出，”他说。

此外，他也表示，金融业对此早已做好相关因应准备，且美国升息代表美国经济稳健成长，对台湾的出口有利。

美股道琼 上日收涨1.28%，当地时间中午12:00，台股 上涨1.02%报8,272.02点，台币 中午收涨1.37角，报32.813。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超41.12亿台币，中止此前连续六个交易日卖超共计517.36亿台币；上交易日修正后为卖超55.15亿台币。

**财政部预期为台股将回归常态**

台湾财政部次长吴当杰周四表示，目前为止欧美股市目前反应很正面，12月初以来外资已先行卖超台股，未来台股将回归常态，财政部将密切观察外资在新兴市场的资金流动。

吴当杰针对路透询问表示，美国升息后，欧美股市目前反应很正面。财政部国安基金维护股市稳定，观察12月初到现在的半个月间，外资汇出比汇入多，可见在美国正式升息之前，外资已经做了必要的调整。

〞美国宣布升息后，对台湾股市会有好的影响，因为不确定因素告一段落，台湾股市回归常态，心理面的不确定因素消除，〞吴当杰说。

他并称，国安基金上次开会时已授权可护盘股市到1月中旬，这和选举没有关系。因国安基金每季开会一次，到1月中旬时将再开会决定是否继续投入股市。

台湾央行今日午后将召开第四季理监事会议，目前暂无评论。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊癒。